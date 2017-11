Saeta: violenta discusión entre una mujer y un adulto mayor en un colectivo 

A los gritos, una mujer que viajaba en un colectivo salió a contestarle a un adulto mayor que, según circula en las redes sociales, él le habría pedido que se sentara ya que ella iba a lado de la chofer obstaculizando la máquina del boleto electrónico.

Según el video que se viraliza, el hecho ocurrió esta mañana en el corredor 2G.



En la conversación ella reacciona y dice “Que viejo del ort... que sos. El único que decide quién se muero o no es Dios. O que se cree que por ser viejo hay que tenerle respeto. Así como usted no tiene respeto por las mujeres. Usted no es quien para decirme si me muero. Viejo muerto de hambre”.

En otra parte del video, ella declara que el hombre le dijo: “Por eso las matan”, a lo que responde: “cómo puede decir eso”.

Lo que se deduce del video es que ella reacciona no solo ante el reclamo del adulto mayor sino que también ante un posible comentario machista.

Tras una violenta discusión, la mujer también se molestó con otros pasajeros del colectivo.