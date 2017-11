Tras los nuevos datos sobre la explosión, se redujo el área de búsqueda del submarino desaparecido

La organización que confirmó la explosión localizada muy cerca del último punto de contacto con el submarino ARA San Juan sumó información más precisa sobre la ubicación de ese evento.

La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en ingles), proporcionó una posición más exacta de la señal captada, que se registró el 15 de noviembre pasado, cuando desapareció el ‘San Juan‘ en aguas del Atlántico sur, a fin de que los equipos de búsqueda puedan ir al lugar correcto. Así lo explicaron mediante sus redes sociales.

Lasssina Zerbo, secretario ejecutivo de CTBTO, indicó a través de la publicación de mapas que se realizó un análisis más actualizado, usando dos estaciones regionales.

Hasta ahora, publicó Zerbo, la búsqueda se llevaba adelante en la zona señalada por las líneas rojas. Con la nueva información aportada por dos estaciones sísmicas, se reduciría sensiblemente la zona en donde debería enfocarse la búsqueda en las próximas horas.

De acuerdo a los nuevos datos, se elevaría el promedio de profundidad en la que se llevan adelante los operativos ya que la ubicación más precisa sería más lejos de la costa argentina, entre el final de la zona económica exclusiva y el inicio del talud continental.

Improved location confidence#ARASanJuan: Updated Analysis using 2 Non-IMS seismic stations at regional distance (TRQA-Tornquist, Argentina, IRIS/USGS & EFI - Mount Kent, East Falklands Islands), that may have recorded associated signals w/#CTBT#Hydro#acousticstations Nov15pic.twitter.com/h6vXq23gpa