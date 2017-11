Ingrid Grudke, entre Cristóbal López y la actuación

En medio de rumores de crisis con el empresario Cristobal López, muy complicado con la Justicia, la modelo y ahora también actriz, Ingrid Grudke dejó por unas horas su característico bajo perfil y se mostró muy divertida en una fiesta post desfile.

Las imágenes, que la muestran alegre, sonriendo, cantando y bailando, fueron subidas a una storie de Instagram en el perfil de Mariana Antoniale, quien acaba de regresar al país. Loly compartió con Grudke un desfile de una marca de tintura para el cabello que las tiene como imagen hace tiempo. “Dale Ingrid Dale”, es la muletilla que utiliza la ex de Jorge Rial para arengar el baile con saltos incluidos de la modelo.

Grudke se encontraba en Córdoba donde se rodó el filme “Alma Pura”, de Roberto Salomone, en el cual ella interpreta a una artista plástica llamada Sofía, personaje para el cual tuvo que hacer varios cambios de look.

La modelo pasó en Carlos Paz un mes entero, y antes había estado en su ciudad natal, Oberá, debido al delicado estado de salud que tuvo su papá, quien afortunadamente ya se recuperó.

Abocada al trabajo por completo, Grudke, no confirma ni desmiente los rumores de crisis con el hombre fuerte de Indalo, quien atraviesa su peor momento ante la Justicia. Fue citado a declaración indagatoria por presunta evasión tributaria agravada y no le reconocen la venta al grupo Rosner de la empresa, una jugada con la que el empresario pretendía licuar su deuda.

Por lo pronto, la modelo sólo piensa en su nuevo proyecto, que llevará a Mar del Plata con la obra teatral “Como el culo”, que hará junto a Diego Reinhold.

“No están pasando por su mejor momento por cuestiones de público conocimiento. De ahí a que estén separados, no sé... Tampoco se están viendo mucho porque ella está a mil con los ensayos de la obra y con el trabajo en general“, dijeron quienes la rodean.