Denuncian a un concejal por violar a una chica de 15 años durante dos años

El concejal es Claudio Galarza, de 51 años, representante del Frente Para la Victoria y vicepresidente 2º del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, fue denunciado en la justicia por Claudia Sampietro, madre de una menor de 15 años a la que habría violado reiteradamente.

Su novia, de 23, también es hija de Sampietro, fue señalada como “facilitadora” del delito. Galarza y la hija mayor de la mujer, tienen una relación desde hace cinco años, cuando él tenía 46 y ella 18. Según la denuncia, los abusos a la menor comenzaron hace dos años.

“La pervertían sexualmente entre tres y cuatro veces por semana. Los primeros meses le hicieron practicar sexo oral y masturbaciones. Y después él empezó a violarla. La hermana, según la nena, nunca estuvo cuando la ultrajó carnalmente. Pero sí la hacía participar de la masturbación y del sexo oral. Se detuvieron a mediados de este año, cuando mi actual pareja se mudó con nosotros. Mi hija menor se sintió segura con él viviendo acá. Y la semana pasada se animó a hablar”, detalló la mujer en declaraciones al diario La Nación.

Ambos quedaron imputados en una causa a cargo de la Unidad Fiscal Nº 4, caratulada como “abuso sexual agravado reiterado”. Luego de que menor declarara en la causa el juez dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento.

“El abuso deshonesto empezó cuando ella tenía entre 12 y 13 años. Y la violación con acceso carnal fue a los 14. El abusador, lamentablemente, sería mi yerno, el concubino de mi hija de 23 años”, dijo la mujer en declaraciones.

Sampietro afirmó que no tenía sospechas de lo ocurrido. !Denuncié a mi hija, también. Hice lo correcto, por más que me duela, porque es mi sangre, es mi hija. Pero no puedo tapar esto!, agregó.

Por su parte, el líder del bloque del FpV en el Concejo Deliberante, Gregorio Estanga, dijo que “Galarza se ha puesto a plena disposición de la justicia con asesoramiento legal. Nosotros, teniendo en cuenta que hay dos familias y una menor, vamos a ser muy respetuosos de lo que dictamine la justicia teniendo en cuenta la presunción de inocencia o del resultado que determine la investigación”.

El hecho causó tal conmoción que, según el sitio Infocielo.com, la madre del concejal salió al cruce de las denuncias y amenazó de muerte a la familia acusadora por creer que se trata “todo de una jugada política”.

Por último, la Mesa Permanente de la Mujer solicitó la licencia en el Concejo Deliberante del funcionario en cuestión. “Mientras dure el proceso judicial que le sigue”, subraya el pedido