Marcharon para apoyar a la mamá del niño abusado y reclaman justicia

Tras mantener una reunión en el salón de usos múltiples de la escuela con autoridades del Ministerio de Educación, los padres se autoconvocaron en la plaza Martín Miguel de Güemes para expresar la falta de respuestas al aberrante abuso sufrido por el alumno de la salita de 4 años en la tarde del pasado viernes 27.

La marcha dio inicio a las 20.30, los participantes portaron carteles expresando su deseo de justicia. La mamá de la pequeña víctima estuvo presente, pero solicitó no ser expuesta para cuidar la integridad psíquica de su hijo. “Ella está muy mal, parece que desde la escuela quieren tapar todo, se siente sola, no cuenta con ningún tipo de asesoramiento, tampoco le brindaron un psicólogo para ella y su niño, lo peor es que están queriendo hacer creer que el abuso fue afuera de la escuela, cuando se trata de una madre que es sumamente protectora, que nunca se descuidaría de esa forma”, expresó la señora Alina Urzagaste.

También aseguró que este no es el primer caso denunciado: “El año pasado ocurrió lo mismo con otro alumno, pero a su abuela la convencieron de que no diga nada, taparon todo desde la escuela, esta tarde una alumna dijo que hay un niño que las manosea, nosotros estamos seguros de que se trata de la misma persona pero no la tenemos identificada, nuestros chicos no están seguros con un alumno así”.

Una tía del menor estuvo acompañando la marcha y dejó en claro que el abuso sexual existió. “La lesión fue constatada por un médico, primero de Güemes y luego por otro del Hospital de Niños, por eso desde allí se hizo la denuncia el día sábado, estamos convencidos de que fue dentro de la escuela, la maestra acompaña a los alumnos hasta cerca del baño pero no se aleja mucho del grado porque tiene que cuidar a los otros chicos, es decir que no sabe quién pudo haber estado adentro cuando ingresó mi sobrino, él dice que fue un ‘chico grande’, tal como describe a su agresor”, expresó indignada la tía del niño.

La convocatoria fue en silencio y solo se manifestaron frente a la comisaría solicitando justicia. Esta marcha se va a repetir en día y horario a confirmar. “Queremos invitar a todos los padres de los alumnos, también a las docentes de la escuela, ellas deberían estar acompañándonos, pidiendo justicia para esta madre y su hijo, hay muchas cosas que están ocurriendo y queremos cambiar todo eso”, expresó la señora Analía Espejo.

Salita de 4, sin baños

Una de las principales causas que favorecen y permiten que se dé el marco para que estos hechos aberrantes tengan lugar es la falta de un baño exclusivo para los niños de la salita de 4 años.

Hubo una promesa realizada hace cinco años por el Gobierno de la Provincia sobre la construcción de aulas y sanitarios para esta salita de cuatro, pero nunca se concretó, los más chicos deben compartir el baño con los de grados superiores, y eso genera grandes riesgos para los más pequeños.