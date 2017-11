El abogado de Boudou “sorprendido” por la medida judicial

El abogado del ex vicepresidente Amado Boudou, Eduardo Durañona, se mostró "sorprendido" por la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, dispuesta esta mañana por el juez Ariel Lijo en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En este sentido, el letrado destacó que el expediente en el cual hoy se ordenó la detención del ex ministro de Economía, "lleva cinco años de trámite" y que su defendido "se presentó ante cada convocatoria".

Así se pronunció el defensor del ex ministro de Economía antes de dirigirse a Comodoro Py para interiorizarse sobre la causa de la detención de Boudou y de su socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona.

En la orden de detención de once fojas, el juez Lijo ordenó la "inmediata detención" de ambos por "formar parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados con miras a la obtención de beneficios económicos derivados de su actuación al margen de la ley, con un reparto de tareas de sus integrantes claramente establecido".

La acusación incluye también a Alejandro Vandenbroele, Juan Carlos López y Agustina Kämpfer, esta última en orden al delito de "lavado de activos".

En declaraciones a la señal de cable C5N, Durañona denunció -sin especificar- que en Comodoro Py "hoy se llevan a cabo maniobras".

"En ninguna causa se le imputó el concepto de asociación ilícita, el ocultamiento de bienes es bastante curioso porque la pericia que se hizo llevó más de dos años", remarcó Durañona.

Por último, descartó que la razón de la detención obedezca al riesgo de profugarse o de obstruir la investigación por cuanto "siempre estuvo a derecho y, cuando pidió salir del país y Lijo le negó el pedido, la Cámara sí lo aceptó por entender que no había posibilidad de profugación ni de obstrucción de Justicia".