The Beats presenta “Clips”

En una única función en Salta, se presentará el domingo 26 en el Teatro del Huerto, a las 21. Las entradas pueden adquirirse en el Teatro, en Alto Noa Shopping y www .autoentrada.com

The Beats, la reconocida banda Beatle que estrenará a mediados de noviembre en el Teatro Grand Rex de Buenos Aires su nuevo tributo a los cuatro de Liverpool, emprenderá una gira nacional por los principales escenarios del país.

El grupo está integrado por Diego Pérez en voz, coros y guitarra, en el rol de John Lennon; Eloy Fernández en bajo, guitarra, voz y coros, en el rol de Paul McCartney; Martín Álvarez Pizzo en batería, en el rol de Ringo Starr; Patricio Pérez en coros y guitarra, en el rol de George Harrison, y Esteban Zanardi en piano y teclado.

La mejor banda Beatle

The Beats nació en 1987 de la mano de sus dos fundadores, Patricio y Diego Pérez. En 1996 fue nombrada la Mejor Banda Beatle del Mundo por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool. Fueron elogiados en Inglaterra por Allan Williams (primer manager de Los Beatles) quien dijo: “Suenan mejor que The Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo”, y Allister Taylor (asistente personal de Brian Epstein) dijo: “Es como si The Beatles nacieran otra vez”.

Además, fueron destacados con importantes notas en los diarios británicos Daily Post y Liverpool Echo. En 2008, el grupo trajo a la Argentina, de manera exclusiva, al primer baterista de The Beatles, Pete Best, en el marco del estreno de su nuevo espectáculo llamado “Histórico”, que se presentó en el Teatro Gran Rex con localidades totalmente agotadas y luego realizado en Brasil con más de 20 funciones en diferentes ciudades del vecino país.

The Beats en cada nueva puesta en escena, revive cronológicamente toda la música e historia de la banda más apasionante del siglo XX.