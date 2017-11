Paolo Guerrero dio positivo en el examen de doping tras jugar contra Argentina

El delantero peruano Paolo Guerrero dio positivo en un examen de doping que se le realizó después del partido ante Argentina en La Bombonera, disputado el 5 de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Brasil 2014. La información, todavía no confirmada por la FIFA, la Conmebol ni la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue adelantada por el presidente de la Comisión Antidoping de la Confederación Brasileña de Fútbol, Fernando Solera, luego de una reunión con la junta médica del Flamengo, club carioca en el que milita el jugador.

"La información que tengo segura es que el jugador ha tenido un resultado positivo, un resultada analítico adverso, en el juego contra Argentina", explicó Solera en declaraciones a ESPN Brasil. El médico pidió cautela antes de hablar de doping porque "todavía no se sabe la sustancia ni el motivo de la ingesta", al tiempo que le reservó al jugador su "derecho a defensa".

Solera anticipó que tanto Guerrero como los doctores de Flamengo vincularon el resultado de análisis con "un medicamento proporcionado por la selección peruana" antes del compromiso en cancha de Boca.

"El futbolista dijo que estaba con gripe muy fuerte y que por eso se le administró ese tipo de medicamento", justificó Solera cuando se lo consultó por los rumores de consumo de una droga social.

Mientras se espera una comunicación oficial al respecto, el plantel de Perú su entrenó hoy con catorce jugadores en Lima entre los que no estuvo Guerrero, que tiene previsto viajar a su país este fin de semana desde Río de Janeiro.

En la Villa Deportiva Nacional, predio donde trabaja el seleccionado incaico, estuvo presente el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, a quien se le vio conversar con el DT argentino Ricardo Gareca, junto a otros miembros del cuerpo técnico, y el médico Julio Segura. Perú definirá su clasificación al Mundial de Rusia 2018 en un repechaje ida y vuelta con Nueva Zelanda que se disputará el 11 de noviembre en Wellington y cuatro días después en Lima.