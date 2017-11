Mercado, otra baja en la Selección Argentina para la gira por Rusia

El defensor Gabriel Mercado sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y no formará parte de la gira de la Selección argentina por Rusia la semana próxima, donde fue convocado como su reemplazo Emanuel Mammana, del Zenit de San Petersburgo. A través de un comunicado oficial en su página, la AFA oficializó primero la baja de Mercado -anticipada por su club el Sevilla de España por su ausencia ante Barcelona este fin de semana- y luego la convocatoria de Mammana.

Este viernes a primera hora, el Sevilla señaló en un comunicado oficial: "Eduardo Berizzo no podrá contar con Gabriel Mercado de cara al partido de mañana en el Camp Nou ante el FC Barcelona. Según informan los servicios médicos del club, las pruebas a las que ha sido sometido revelan una lesión que imposibilita su participación en el choque de este sábado". "En principio el lateral no viajará a Argentina con su Selección y permanecerá en Sevilla, con idea de intentar recuperarse de cara al próximo partido liguero, en casa ante el RC Celta el próximo sábado 18. En cualquier caso, todo dependerá de la evolución en los próximos días", anunció el club de España en su sitio oficial.

Horas después, la ausencia de Mercado para los amistosos que jugará la Selección argentina conducida por Jorge Sampaoli el 11 de noviembre ante Rusia en Moscú y el 14, frente a Nigeria en Krasnodar, fue oficializada por AFA. En ese sentido, el entrenador Jorge Sampaoli no contará en Rusia con ningún jugador naturalmente adaptado a jugar como lateral derecho, ya que el juvenil de Independiente Fabricio Bustos, tampoco pudo formar parte de la nómina de jugadores "locales" por una lesión muscular.

La de Mercado es la tercera baja por lesión para esta gira, ya que había sido desafectado Lucas Biglia (Milan), por una inflamación en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, y convocado el lateral izquierdo Emiliano Insúa, del Stuttgart de Alemania.

De esta forma, la lista completa de convocados para los amistosos de preparación rumbo al Mundial de Rusia 2018 la componen: .

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzmán (Tigres) y Agustín Marchesín (América de México).

Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (Roma), Javier Mascherano (Barcelona), Germán Pezzella (Fiorentina) y Emanuel Mammana (Zenit).

Mediocampistas: Ever Banega (Sevilla), Eduardo Salvio (Benfica), Emiliano Rigoni (Zenit), Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Alejandro Gómez (Atalanta), Leandro Paredes (Zenit), Diego Perotti (Sevilla), Matías Kranevitter (Zenit), Enzo Pérez (River) y Fernando Belluschi (San Lorenzo).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Sergio Agüero (Manchester City), Ángel Di María (Paris Saint Germain), Cristian Pavón (Boca) y Darío Benedetto (Boca).