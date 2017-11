Conflicto salarial: fueron cancelados siete vuelos internacionales de Aerolíneas

Al menos siete vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas anunciados para mañana debieron ser cancelados por "medidas de acción directa de quite de colaboración" de los sindicatos aeronáuticos que están en conflicto por un reclamo salarial y que realizaron un paro total el martes pasado.

La sorpresiva medida afectó a los vuelos internacionales con destino a Miami, Punta Cana y Barcelona, que mañana debían partir desde el Aeropuerto de Ezeiza hacia esos lugares, o bien regresar.

"Algunos de los vuelos internacionales de la empresa sufrirán cancelaciones y demoras", confirmó la línea de bandera mediante un comunicado, y agregó: "La medida afectará a más de 1.200 pasajeros, a quienes les pedimos profundas disculpas. Estamos trabajando intensamente para atenuar los efectos de las mencionadas acciones".

Los vuelos cancelados fueron los siguientes: AR1324 a Punta Cana del 4 de noviembre a las 1.15 am; AR1160 a Barcelona del 4 de noviembre a las 2.45 am; AR1302 a Miami del 4 de noviembre a las 2.30; AR1303 desde Miami a Buenos Aires del 4 de noviembre, con hora de salida a las 9.30 am hora local; AR1325 de Punta Cana a Buenos Aires del 4 de noviembre, con hora de salida a las 10.15 am hora local.

Los cinco gremios aeronáuticos en conflicto (UPSA, APLA, UALA, APA y APTA) concretaron el martes pasado un paro de 24 horas que paralizó todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral. Los sindicatos reclaman un aumento salarial del 26%, (la empresa ofrece 20% no remunerativo) y tras el último paro habían alertado que "probablemente la semana que viene haya conflictos" otra vez, aunque finalmente ya hubo problemas este sábado

Sólo la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) descartó sumarse a las acciones del resto de los gremios del sector y señaló que continuará negociando salarios con la línea de bandera sin realizar medidas de fuerza.