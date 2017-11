Central Norte visita al necesitado Lastenia

El cuervo se presenta esta tarde en Tucumán para ir cumpliendo con el fixture de la etapa clasificatoria por esta 16ª fecha del Federal B.

Con la clasificación y el primer lugar asegurado, Central Norte visitará, desde las 16.30, a Social Lastenia con el objetivo de seguir sumando en la tabla de posiciones y además darles más rodaje a aquellos jugadores que no venían jugando en el once titular como Matías Rudler, Benjamín Jurado y Leandro Beterette.

Las ausencias de Matías Ceballos y Claudio Ávalos, ambos por suspensiones, le permiten al técnico Norberto Acosta poner nuevamente en el equipo a Facundo Galarza, quien ya cumplió con su respectiva sanción y será compañero en el doble cinco de Facundo Zamarian, quien le dio el triunfo al cuervo en la última fecha.

Enfrente estará el cuadro tucumano de Lastenia que necesita imperiosamente los tres puntos para escapar de la zona de descenso que hoy comparte junto a San Antonio de Ranchillos.

Más allá del encuentro, la deuda que mantiene la dirigencia con el plantel también empieza a jugar. Si bien el equipo está compenetrado con el objetivo de ascender, la cabeza también empieza a “carburar” y los mismos jugadores son los que tendrán que dejar de lado, al menos en el campo de juego, la deuda salarial.

Central Norte va por otros tres puntos en Tucumán para empezar a mirar de reojo los play off.

Los equipos:

LASTENIA - C. NORTE

M. Molina - M. Maino

M. Vera - L. Beterette

O. Castaño - F. Turus

L. Albornoz - T. Armella

R. Castaño - N. Ayejes

W. Brandán - M. Rudler

L. Vega - F. Galarza

G. Jiménez - F. Zamarian

J. Lubo - B. Jurado

M. Miranda - E. Vargas

L. Lamendola - M. Puntano

DT: R. Argañaraz - DT: N. Acosta

Estadio: Segundo Reinoso

Árbitro: Juan Toledo

Hora de inicio: 16.30