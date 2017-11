Los Mayuatos, ante Rosario, inician su camino a la gloria

Aquel verde césped que despidió a Los Mayuatos con un gran triunfo ante Cordobesa el 12 de noviembre de 2016, hoy los vuelve a recibir reluciente en el Jockey Club, donde el seleccionado salteño de rugby inicia su camino en el último Argentino de Mayores ante Rosario, a partir de las 16.30.

Ayer, comandados por el entrenador Mariano Huber, los jugadores de Salta realizaron el Captain’s run cuando el atardecer asomaba por la rotonda de Limache y más tarde se trasladaron al hotel de la Liga Salteña de Fútbol, donde quedaron concentrados.

Antes, el combinado rosarino fue el encargado de trabajar en el estadio donde hoy jugará ante Los Mayuatos. El plantel, procedente de Santa Fe, llegó cerca de las 18 a la casa de los albirrojos debido a un desperfecto mecánico sufrido por el ómnibus que los trasladó a Salta. Sin embargo pudo completar sus últimos movimientos ante la atenta mirada de los salteños que observaban desde el quincho del Jockey.

Francisco Poodts, el capitán abrió paso rumbo a la cancha, seguido por otros 14 titulares, los ocho suplentes y Leandro “Nano” Tobío, el medioscrum de Gimnasia y Tiro, pese a haber quedado afuera del listado de jugadores que iniciarán la competencia.

Forwards y backs se ubicaron en ambos extremos y ajustaron detalles, junto al staff técnico del plantel.

Cuando la noche comenzaba a asomar, el grupo casi por completo se reunió, a excepción Santiago Larrieu y Elíseo Morales, quienes continuaron practicando penales.

Poco después llegaron los pateadores y finalizaron el entrenamiento con una breve charla, para luego desplazarse al mencionado hotel, ubicado en la Circunvalación Oeste kilómetro 2.5, donde cenaron y observaron videos de los últimos enfrentamientos de Rosario, como el que jugó ante la Selección de Uruguay.

A la espera del líder

Rosario tuvo que enfrentar otro problema además del inconveniente sufrido con el colectivo, ya que su capitán y líder, Pedro Imhoff, no pudo viajar con sus compañeros y recién lo va a hacer hoy.

El jugador de Duendes es hermano de Juan, el actual jugador de Los Pumas e hijo de José Luis, uno de los integrantes del histórico seleccionado argentino de 1965. Pedro no solo carga con el legado de su padre y hermano, sino que además es considerado fundamental para el entrenador Fernando Bilbao, por eso anoche prendieron velas para que el jugador pueda llegar a horario a nuestra ciudad.

Imhoff tenía previsto viajar esta mañana desde Capital Federal (debido a que no hay vuelos entre Salta y Rosario los sábados) y llegar a tiempo. Ayer, sin embargo, tuvieron que practicar sin él y su titularidad es la única que está en duda.

Un gran marco

Como cada vez que Los Mayuatos se presentan en Salta, se espera un gran marco de público en las instalaciones del Jockey Club esta tarde.

En esta ocasión, la Unión de Rugby de Salta solicitó que quienes deseen concurrir al partido, puedan llevar una colaboración para el Hogar Divino Niño Jesús a través de la Fundación Furene. Se necesitan pañales, peluches y leche en polvo.