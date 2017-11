"Nos preocupa el protocolo para el registro o detención"

Victoria Liendro, referente del colectivo trans en la provincia, definió a la ley de identidad de género como una gran conquista y explicó cómo es su aplicación.

Además, manifestó preocupación ante el nuevo protocolo para el registro o detención de personas del colectivo LGBTIQ y puntualizó cuáles son las deudas del Estado con las personas trans.

Pasaron cinco años desde la promulgación. ¿Cual es el balance hoy de la ley de identidad de género?

Es una de las conquistas más grandes. La ley 26743 que se aprobó en el año 2012 nos permite registrar la identidad que hemos elegido y construido. Que se plasme nuestra identidad en el DNI es como volver a nacer y tener ciudadanía política, pero también nos permite poder empezar a transitar los lugares de la cotidianidad.

Si bien todavía hay que romper barreras culturales de discriminación, la ley nos permite empezar a caminar esos lugares. Es decir, ahora no te pueden sacar de un lugar por tu identidad. Años atrás sucedía que las mujeres trans habían sido sacadas del sistema escolar y del seno familiar porque los parientes no podían entender su identidad. El Estado tampoco la reconocía. La ley es una conquista de la democracia. La democracia fue fortalecida.

¿Como se aplica la ley?

El trámite administrativo consiste en presentarse en el Registro Civil con la documentación anterior y manifestar la intención del cambio registral en el DNI. Estos cambios son solamente el nombre de pila, el sexo y la foto. También se modifica la partida de nacimiento. Yo lo hice. Quería que me entregaran mi documento rápido. Después de iniciar el trámite, a los 10 días recibís una nueva partida de nacimiento y con ella tenés que iniciar el nuevo DNI. Te retienen el documento antiguo y en un promedio de 20 días te entregan tu nuevo documento.

¿Que sentiste en ese momento?

Fue un gran paso. Yo tenía exposición pública por mi lucha en el colectivo. Me costó porque pensaba en el impacto que generaría. El cambio coincidió con mi asunción en ese entonces como directora del Área de la Diversidad de la Municipalidad. Cuando juré mi cargo, en ceremonial, los organizadores me trataron como señorita y ese gesto lo valoro enormemente. Al otro día hice mi cambio de DNI. En el Registro la directora Mónica Antacle siempre me decía: "Vos ayudas a todas las chicas y ¿vos cuando vas a hacer el trámite?". Todo coincidió. Era lo que siempre busqué y se dio sin pensarlo.

¿Que deudas son materia pendiente?

Hemos conseguido la igualdad legal, matrimonio igualitario, identidad de género, pero falta una reparación política inclusiva hacia la población trans que es la más vulnerada y expuesta producto de la concepción de la sociedad, ya sigue naturalizado que si sos trans has roto el estereotipo que te inculcaron.

Faltan políticas de empleo, el cupo laboral trans, reinserción escolar, hablar en contenidos curriculares sobre identidad de género, sexualidad y también enseñar contenidos para combatir el bullying, la discriminación. Tenemos que evitar que los adolescentes sean expulsados de esos lugares, de nuestra cotidianidad, ya sea el club, la escuela, la familia, el barrio.

Días atrás, el Ministerio de Seguridad dispuso un protocolo para registro o detención de personas del colectivo LGBT de aplicación para fuerzas policiales y federales...

Esto preocupa porque se da en un contexto de denuncia que venimos haciendo al Estado por los atropellos a las chicas, por ejemplo, las que se besaron y fueron detenidas en la estación Constitución de Buenos Aires. El protocolo es redundante porque les recalca a las fuerzas de seguridad que deben respetar las leyes cuando eso es lo que deben hacer desde el principio.

Estamos debatiendo protocolos y no políticas de inclusión y respeto.

Eso deberíamos estar haciendo y no hablando de un protocolo redundante que remarca una actuación que la Policía debería tener incorporada. ¿Cómo nos debe tratar la policía? Como mujeres trans y respetarnos como tal.