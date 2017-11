Detuvieron al exvicepresidente Amado Boudou

La detención fue ordenada por el juez Ariel Lijo, por una causa de supuesto enriquecimiento ilícito. La prefectura ya se encuentra en su domicilio de puerto Madero. En tanto su socio, José María Núñez Carmona ya fue detenido.

La detención de Boudou se produce días después que en el causa por el enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente, el fiscal Jorge Di Lello haya pedido que varios de los imputados justifiquen el modo en que consiguieron algunos bienes.

En esa causa también están investigados como testaferros de Boudou, su amigo José María Núñez Carmona, su ex pareja Agustina Kämpfer, su ex empleado Alejandro Vandenbroele, entre otros.

Boudou es investigado en el marco del Caso Ciccone. Fue Lijo quien lo procesó en el año 2014, cuando era vicepresidente en ejercicio. Se lo acusa de haberse quedado a través de testaferros con la empresa Ciccone Calcográfica.

Aquella operación sucedió mientras Boudou era ministro de Economía y tenía bajo su control a la Casa de Moneda que terminaría contratando a Ciccone-con sus nuevos dueños al mando- para imprimir billetes.

José María Nuñez Carmona

En desarrollo