Bailando: Chechu Bonelli y Nancy Pazos, eliminadas

En el comienzo del programa, Marcelo presentó a las cinco parejas que el martes bailaron el duelo de “rock de salón”: Sol Pérez y Fernando Bertona, Chechu Bonelli y Facundo Insúa, El Polaco y Solange Báez, Jey Mammon y Laura Oliva, y Nancy Pazos y Cristian Ponce. Luego, la primera pareja salvada por el jurado, por unanimidad, fue Jey Mammon-Laura Oliva. Y la segunda, por decisión dividida, El Polaco-Solange Báez.

Tango de lujo

Con una impresionante coreografía, Mora Godoy inauguró el tango, nuevo ritmo del certamen. La Chipi y Mauro Caiazza fueron los primeros en bailarlo para la competencia, con una performance de “Libertango”, de Astor Piazzolla. “¿Hay relación tensa acá?”, le preguntó Marcelo a la pareja, que desmintió cualquier tipo de incomodidad. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) observó: “Mauro, casi rompés a la Chipi en el truco final. Pero me gustó lo que hicieron”. Carolina “Pampita” Ardohain (9) los felicitó: “Hicieron una versión tremenda. Me encantó el desafío que asumieron. Tuvieron todo. Son una pareja bomba”. Moria Casán (10) le pasó factura a Mauro por “hacerse el banana” y afirmó: “No puedo creer lo que hacen en la pista. Fue divino lo que vi, aunque me faltó el contacto visual”. En tanto, Marcelo Polino (8) concluyó: “Me encanta lo que hacen, pero a La Chipi le falta agrandarse”. Total: 27 puntos.

Un lugar para tres

Finalmente, Sol Pérez-Fernando Bertona, Chechu Bonelli-Facundo Insúa y Nancy Pazos-Cristian Ponce quedaron enfrentados en el voto telefónico, donde el público decidió con el 52.93% de los votos que Sol Pérez continúe en el certamen. De esta manera, Chechu Bonelli y Nancy Pazos se despidieron del Bailando 2017.