¿Quién dijo que no hay hipótesis de conflicto?

La desaparición del submarino ARA San Juan generó nuevamente la pregunta sobre qué tipo de Fuerzas Armadas necesitamos y para qué. La llegada de la democracia, hace 35 años, no solo encarceló a algunos integrantes de las tres Fuerzas Armadas que participaron en esa etapa previa, sino que hubo una evidente condena a las instituciones militares al sumirlas en la indiferencia social y política. Las consecuencias las advertimos hoy en la escasez y la obsolescencia del material, y en personal profesional que, pese a su alto grado de preparación y adiestramiento, en muchos casos, no alcanza a superar la línea de pobreza.

Para reclutar a los mejores candidatos hay que tentarlos con un horizonte digno. Nuestros militares hoy pueden ofrecerle a su familia la dignidad que dan sus valores y su vocación, pero no por la calidad de vida que les pueden brindar con sus magros sueldos, que, por lejos, son los más bajos que paga el Estado.

¿Para qué queremos Fuerzas Armadas?

Ejército, Armada y Fuerza Aérea deben responder, ante todo, a uno de los seis objetivos supremos constitucionales: proveer a la defensa común. He aquí la primera confusión. Los giros del discurso político de alguien hicieron que todos comenzaron a rezar que en la Argentina no existen hipótesis de conflicto.

Todos los países tienen hipótesis de conflicto. ¿Alguien puede asegurar que en unos años, varios tal vez, no tengamos conflicto con algún país vecino? Sin duda la respuesta es "no", como también es la de nuestros vecinos que por algo sostienen su alto poder militar.

Además, en estos últimos años aparecieron nuevas hipótesis de conflicto: el terrorismo internacional, el narcotráfico, la explotación de los recursos naturales y la preservación del medioambiente. En todos los casos, el alto poder económico transnacional y, en muchos, con el respaldo de otros países, obligan a pensar en sistemas de defensa de alto nivel de preparación. No hay en el mundo fuerza de seguridad alguna apta para preservar la integridad, por ejemplo, de la plataforma económica exclusiva, no solo por sus recursos ictícolas sino por la riqueza mineral e hidrocarburífera. Ellas están para otra cosa, pero no es su función ni están capacitadas para preservar la defensa nacional. Ahí otro por qué de tener Fuerzas Armadas. Por ello, desde el establecimiento de para qué las queremos, tenemos que pensar en dos cosas a la vez: cómo diseñar las que pretendemos sostener en el largo plazo y no perder la capacitación de las que hoy tenemos. Y es bueno para eso mantener operativo el material militar actual.

Sería bueno, entonces, que la Argentina decida de una vez por todas qué vamos a hacer con nuestras instituciones militares y que haya políticos que piensen definitivamente en un país para las próximas generaciones, dejando la coyuntura de lado. Pero para eso el trabajo se deberá encarar con seriedad profesional y sin mezquindades políticas.

Una vez en la vida, la Argentina merece que pensemos en serio y en grande. Si no ocurre, el incidente del submarino ARA San Juan será un infortunio más de la trágica historia argentina. Sus 44 tripulantes no lo merecen. Ponerse en acción es el mejor homenaje que podemos hacer a quienes arriesgaron su vida sin pedir nada a cambio. (Fragmento)