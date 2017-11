El clamor por el agua se traslada al sur provincial

No se terminó una obra para proveer a familias que tuvieron que soportar seis días sin el servicio. Ayer un tanque cisterna llevó el líquido.

Dieciocho familias que residen en el barrio El Greco, en la zona sur de San José de Metán, tuvieron que soportar seis días sin agua y piden que se termine una obra para que puedan contar con el servicio normalmente.

Enterados de la difícil situación, agravada por las altas temperaturas, funcionarios de la Municipalidad, con un tanque cisterna, llevaron ayer el líquido elemental y algo de alivió a los residentes del barrio.

"Actualmente, estamos viviendo 18 familias en estos terrenos y hay muchos niños. La falta de agua es grave. La Municipalidad inició una obra, pero nos dijeron que falta que Aguas del Norte coloque los empalmes y conecte para brindar el servicio", dijo Lucrecia Floriano, quien es presidente del centro vecinal del barrio El Greco. Los que viven en ese sector reciben agua con mangueras y están conectados gracias a una vecina solidaria del barrio 20 de Junio.

"El problema es que no hay presión y además un vecino del barrio El Greco, de nuestro propio barrio, hizo una conexión y cierra el paso del agua. Ya no soportamos más esta situación. Por suerte hoy (por ayer) la Municipalidad nos mandó el tanque con agua", destacó la presidente del centro vecinal.

Soluciones

"Nosotros por parte de la Municipalidad ya hemos terminado las obras, no nos falta nada por hacer. Solamente resta que Aguas del Norte haga los empalmes para proveer de agua a los vecinos de barrio El Greco", dijo el intendente Fernando Romeri.

Por su parte, el responsable de Aguas del Norte en Metán, Sergio Alemán, dijo que mañana comenzarán a trabajar en la instalación de los tres empalmes necesarios para ese barrio. "Luego cada vecino deberá hacer los trámites administrativos para las conexiones domiciliarias", señaló.

Enganchados

Los residentes del sector no solamente tienen una conexión de agua precaria a través de una manguera, sino que, además, están enganchados a la red eléctrica, porque tampoco llega a sus casas. Debido a esa situación, los vecinos no son clientes de Aguas del Norte ni tampoco de Edesa, por lo que no pueden contar con los servicios en forma regular.

Levantan un embargo

El año pasado, la decisión del juez de Garantías de Metán, Mario Dilascio, quien dispuso levantar el embargo sobre los terrenos del barrio El Greco, fue un verdadero alivio para los vecinos.

“El embargo preventivo por $700 mil fue interpuesto en 2013, sobre los inmuebles que figuran como propiedad de Elvira García, Manuela Medina e Isaura Gil, quienes vendieron 48 lotes que no contaban con los servicios básicos. Estas personas tuvieron problemas judiciales y por eso se había dispuesto el embargo. Por suerte para los vecinos, ese embargo fue levantado”, explicó el abogado Rodrigo Brizuela, quien representa a los residentes de este barrio de la zona sur.

El loteo fue irregular y sin que los terrenos tuvieran los servicios básicos. Los vecinos tienen, por ahora, una conexión de agua precaria con una manguera, que no tiene la presión suficiente, por lo que ese sistema de abastecimiento no cubre sus necesidades mínimas.

El problema se agudiza con la llegada del calor, mientras que durante el invierno el tema pasa desapercibido sin que los funcionarios pongan una mirada preventiva sobre el tema.