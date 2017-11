Jubilados, desesperados por el desmanejo del PAMI

521 pasivos firmaron una nota solicitando mejoras en las prestaciones de salud, ya que por ahora solo pueden atenderse en el hospital y no hay especialistas.

Siete meses de conflicto con el PAMI llevaron a más de 500 afiliados a solicitar mejoras en el sistema de salud mediante una nota. "No se puede pensar todo como un número", dijeron. Por eso se la entregaron personalmente a Marcelo Bellone, jefe de la delegación local de esa repartición. "Exigimos lo que por derecho nos corresponde a través de los aportes pasados y actuales, un servicio de salud digno que nos dé respuesta cuando más lo necesitamos".

En la nota mencionan la situación que lleva casi 7 meses en Orán sin atención en el Sanatorio Gemes, y también el corte de servicios en la Clínica Sagrado Corazón. "Nada nos regalaron, la obra social nos corresponde por derecho", dicen los afiliados urgidos de una solución.

Los jubilados afirman: "Solo tenemos los médicos de cabecera y en el hospital, y no tenemos otras prestaciones como operaciones e internaciones", y lamentaron que "los políticos no están haciendo nada por nosotros, se van en promesas y se olvidan después".

Lo que agrava la situación es que el hospital San Vicente de Paul no da abasto para la demanda de los afiliados del PAMI, sin contar que no tiene los recursos tecnológicos, como rayos y ecógrafos para cubrir las necesidades de los abuelos.

"No hay ni un cardiólogo para adulto", relató angustiado un jubilado. Otra afiliada se mostró preocupada por la falta de respuestas, el poco acompañamiento de la población al reclamo y que la noticia no toma trascendencia provincial ni nacional pese a la gravedad del caso: "Somos descartables, no nos merecemos nada".

El diputado nacional, Javier David, realizó un pedido de informe hace dos semanas al Gobierno nacional para saber cómo piensan resolver la situación: "Es desesperante y el hospital sufre un colapso importante. Necesitamos que puedan convenir con las clínicas", enfatizó el legislador.

El diputado nacionalMiguel Nannidijo que se está interiorizando de los 14.000 afiliados en el norte salteño sin cobertu ra y que gestionará una solución en Buenos Aires.