La robótica consigue gran desarrollo en las escuelas salteñas

Estudiantes de toda la provincia participaron en el Encuentro Provincial de Robótica. Presentaron sus prototipos alumnos de la capital, Metán, Rosario de la Frontera, Cafayate, Joaquín V. González, Campo Quijano, Aguaray, Tartagal, Vespucio, General Mosconi, Payogasta, Guachipas, San Lorenzo, El Quebrachal, Coronel Moldes, General Gemes, El Carril, Salvador Mazza y Rosario de Lerma.

El docente tallerista de la E.E.T N´ 3123 General Enrique Mosconi de Salvador Mazza, Luis Galván, manifestó que "la enseñanza de robótica en la escuela brinda a los alumnos la posibilidad de desarrollar otro tipo de habilidades, lo que es muy productivo para ellos. El año que viene vamos a trabajar de forma articulada en el taller con una escuela especial".

La estudiante Dulce Esperanza Rodríguez Rosales, de la E.E.T N´ 3111 de Cafayate, sostuvo: "Es el primer año en que participo en el encuentro de robótica y me encantó. En los talleres aprendí programación y hoy le dedico 3 horas diarias para formarme, en mi equipo me encargo de la programación y los cálculos, me gusta mucho la matemática".

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta, realizó el 3´ Encuentro Provincial de Robótica, del que participaron 200 estudiantes junto a 50 docentes talleristas de las diferentes sedes de la provincia.

Los equipos se inscribieron en las categorías seguidores de líneas y derribadores de obstáculos, ambos en las modalidades provincial y libre. En la categoría provincial compitieron robots fabricados con los insumos entregados por la Secretaría y en la categoría libre los creados con insumos adquiridos por los equipos de cada sede. Los estudiantes más avanzados compitieron en el nivel II, con pruebas más complejas donde los equipos tienen un determinado tiempo para armar un robot, que deberá atravesar un desafío más complejo.

También participaron docentes que recibieron capacitación del equipo de Robot Group Argentina, impulsado desde la secretaría de Ciencia y Tecnología con los kits del programa "Robótica y tecnología para educar", del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT). Por su parte, los estudiantes de la sede de robótica de la E.E.T. N´ 3138 Alberto Einstein presentaron sus producciones de animatrónica, técnica que mediante el uso de mecanismos robóticos simula el aspecto y comportamiento de los seres vivos empleando muñecos mecánicos.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo dijo: "Hoy los chicos además de competir están mostrando competencias y capacidades que trabajan durante toda su formación, necesaria para el siglo XXI; la robótica desarrolla el pensamiento lógico de las personas y lograr eso es muy significativo para el desarrollo educativo".

Feria de ciencias

Salta es la provincia que más destacados tuvo en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017. Son tres las escuelas destacadas por sus proyectos y siete las instituciones educativas distinguidas, tanto de capital como del interior.

Estudiantes de todo el país, junto con sus docentes, exhibieron trabajos de indagación y de expresión artística realizados íntegramente en sus insti tuciones educativas, tanto de gestión estatal como privada.