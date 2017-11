“Se les da prioridad a las urgencias”

¿Qué puede decir sobre la quejas de pacientes por la línea 148?

Con respecto a los turnos para atención médica, se implementó un nuevo sistema que ya no depende del hospital. Nosotros pasamos un cronograma de profesionales que tenemos para la atención, días asignados y horarios. A la distribución la hace el personal que está a cargo del 148.

Hay que tener en cuenta que el hospital no es el único que tiene especialidades, hay otros nosocomios también. La gente del interior puede concurrir a los lugares correspondientes a su zona. Ahora, si todos quieren concurrir al hospital San Bernardo por determinada patología, obviamente que va a llegar un momento en que los turnos van a empezar a prolongarse mucho más.

El 148 da los turnos pero sería conveniente que los pacientes se dirijan a otros hospitales que también pueden cubrir esa necesidad.

¿El hospital está colapsado?

Nosotros tenemos una capacidad instalada, tenemos un número de profesionales y hay especialidades que se dan únicamente acá, pero hay otras, como clínica, cirugía, diabetes, traumatología, que otros hospitales también tienen. Los pacientes pueden dirigirse hacia allí, pero la gente quiere ir al hospital San Bernardo, que va a terminar en un momento determinado dando turnos muy prolongados. Si llamás para pedir un turno y te responden que será en dos, tres o cinco meses, querés que te atiendan lo antes posible. El servicio se brinda pero en tiempo prolongado.

Hay pacientes que desean que vuelva el sistema anterior ¿Existe esa posibilidad?

No, por ahora no. Hay que darle un tiempo prudencial al 148 y ver si realmente se puede evaluar su funcionamiento y compararlo con el 0800. Obviamente, siempre habrá pacientes que se van a quejar de cualquier modificación y dirán que antes estaban mejor. Hace seis años las quejas por el 0800 eran numerosas. La gente decía que no servía y que prefería venir temprano y hacer fila por un turno. Ahora cambiamos la metodología al 148 y reclaman el regreso del 0800.

¿Cómo es la situación de los quirófanos?

Se están haciendo remodelaciones en la institución y está proyectada la construcción de una nueva área quirúrgica. Actualmente, oftalmología es una de las especialidades fuertes del hospital. El Hospital del Milagro no la hace, el hospital Papa Francisco hace cosas pequeñas, sin minimizarlo. Entonces todo el interior y capital se vuelcan aquí. Los pacientes mutualizados, a veces, por no tener cobertura, coseguro o una obra social tipo PAMI, cuya clínica privada no le da la cobertura necesaria, se vuelca al sector público. Eso hace que en determinado momento los turnos se empiecen a prolongar, igual que los turnos médicos, con respecto a la parte quirúrgica. Tenemos turnos asignados, no todos los días opera oftalmología. Entonces, varias especialidades se tienen que distribuir durante los días hábiles y de acuerdo a eso uno va sacando y le da prioridad a las urgencias. A veces podemos programar una cirugía pero, si ocurre una urgencia, tratan de darle prioridad al caso con riesgo de vida del paciente, entonces se suspenden cirugías programadas.

¿Cuántos quirófanos hay?

Diez. Ocho están funcionando y los otros dos se van reparando. Se están haciendo reparaciones.

¿Hacen falta más?

Sería bueno que, si seguimos con esta demanda, se hagan más quirófanos. Lo que se va a hacer ahora es una remodelación de un área donde se van a hacer nuevos quirófanos.

¿Qué cuadros tienen prioridad?

Colecistitis aguda, trauma abdominal cerrado o trauma ocular. Por otro lado, hay cirugías que si bien tienen indicación quirúrgica, no son de urgencia, por ejemplo, litiasis vesicular. El Materno Infantil, Papa Francisco, Oñativia, también tienen servicios de cirugía que pueden darle cobertura, pero es algo cultural que siempre la gente busca el hospital San Bernardo. Quieren venir para acá. Por un lado nos gusta, nos enorgullece, pero por otro lado eso hace que empiecen a prolongarse los turnos.

La guardia se satura los fines de semana...

La demanda que tiene el servicio de emergencia es mucha, pero no por las urgencias en sí. Se presentan patologías que deberían ir a consultorio externo. Por ejemplo, si a una persona le duele la cabeza toda la semana, el sábado o domingo, como ya no tiene que ir a trabajar, opta por venir aquí. Entre un 70 a 75 por ciento son patologías que catalogaríamos en el código verde, que tienen que ir a consultorio externo. Lo mismo se les da cobertura. Por otra parte, este fin de semana, en la guardia recibimos 38 personas accidentadas en siniestros con motos y cuatro por accidentes con autos. El promedio que recibimos cada fin de semana es de 30 a 35 pacientes por accidentes.