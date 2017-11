Chaco For Ever ganó y se metió en la conversación junto a Gimnasia y Juventud

En Gimnasia y Tiro y en Juventud Antoniana rogaban que Sportivo Patria de Formosa les diera una mano y, al menos, empate con Chaco For Ever. Pero el resultado más esperado no se dio, ya que el equipo chaqueño ganó 1 a 0 y se acomodó en la tabla del Grupo IV con 21 puntos, uno menos que el santo, y a dos del albo.

For Ever, además, tiene un 58 minutos pendientes de su juego ante Crucero del Norte de Misiones en su estadio. El partido fue suspendido a raíz de una bomba de estruendo que cayó cerca del arquero misionero y el árbitro suspendió las acciones a los 32 minutos del PT. En un fallo salomónico, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA decidió que el encuentro se reanude, aunque todavía no tiene fecha.

El Tribunal de Disciplina dictaminó la prosecución del encuentro suspendido a los 33 minutos de juego, debiendo el Club Chaco For Ever, hacerse cargo del traslado y estadía de la delegación del Club Crucero del Norte.

Este fue el fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal

1) Aplicar al Club Chaco For Ever, la pena de multa de 100 entradas por el término de tres fechas (art. 80 primer párrafo, por transgresión al inc. “a” y “b”).

2) Disponer la prosecución del encuentro suspendido a los 33 minutos de juego, debiendo el Club Chaco For Ever, hacerse cargo del traslado y estadía de la delegación del Club Crucero del Norte (art 106 inc. n segundo párrafo).

3) El partido ha de jugarse en cancha a designar por el C. F., a puertas cerradas y fuera de la provincia de Chaco (287 del R. T. P).

Crucero del Norte apeló el fallo dado a conocer por el Consejo Federal y espera que el encuentro se de por finalizado y los tres puntos vayan derecho a Misiones, aunque todo indica que se reanudará.

Ahora bien, tanto en la Vicente López como en la Lerma y San Luis deberían exigir que este partido se desarrolle antes que finalice la etapa clasificatoria y así evitar cualquier suspicacia.

Lo que le queda al Juventud Antoniana

Jornada 16- Local vs. Altos Hornos Zapla

Jornada 17- Visitante vs. Sarmiento de Chaco

Jornada 18- Local vs. Crucero del Norte

Lo que le queda a Gimnasia y Tiro

Jornada 16- Visitante vs. Deportivo Mandiyú

Jornada 17- Local vs. Chaco For Ever

Jornada 18- Visitante vs. Guaraní Antonio Franco

Así están hoy la tabla de posiciones de la Zona IV

Sportivo Patria 0 - Chaco For Ever 1(Lisandro Alzugaray )

Guaraní Antonio Franco 4(Alan Almirón -2-, Enzo Galarza y Diego Caballero -Deportivo Mandiyú 1(Nicolás Monje)