Un romance gay, primera favorita para los Oscars

La película “Call Me By Your Name”, que ya ganó el premio a mejor film en los Gotham Awards, cuenta la historia de amor entre dos hombres en la campiña italiana a principios de los 80.

La carrera anual por el codiciado Oscar suele tener postas formales como la ceremonia de entrega o el anuncio de las nominaciones, pero con el paso del tiempo resultan cada vez más evidentes cuáles son las postas informales que permiten prever qué ocurrirá finalmente en febrero en el Kodak Theatre de Hollywood.

Una de esas postas preliminares son los Gotham Independent Film Awards que un grupo de jurados entrega cada temporada a las películas que, realizadas en los Estados Unidos, se desarrollaron por fuera del amparo de los grandes estudios de Hollywood.

Una particularidad de estos galardones es que en los últimos años no solo siempre consiguieron que sus elecciones de ganadores se colaran entre los nominados de la Academia sino que incluso acertaron a la hora de los premios a la mejor película de la temporada con films como Birdman, Spotlight y el año pasado Moonlight.

Es por eso que hay que prestarle atención a la ceremonia que se desarrolló el lunes en Manhattan, porque los nombres de ficciones y de actores es por demás probable que se repetirán en la alfombra roja del Oscar.

La elegida como mejor película fue realmente una sorpresa. Mientras todos los especialistas consideraban que el premio mayor se lo iba a llevar Lady Bird -que se alzó con el galardón a mejor actriz para su protagonista, Saoirse Ronan-, finalmente terminó por alzarse “Call Me By Your Name”, dirigida por Luca Guadagnino y producida por James Ivory, que cuenta las idas y vueltas de un romance gay a principios de la década del 80, en una casa de campo en el norte de Italia. Todo indica que esa película, junto con la otra gran ganadora de la noche, la ya estrenada en la Argentina “Get Out” -que se llevó los premios a mejor guión, mejor director novato y el del público-, serán dos de las protagonistas en los próximos Oscars.