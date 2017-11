Los folcloristas se unirán para cantar “Por un niño de la Puna”

Mañana viernes se llevará a cabo un mega festival solidario, en el microestadio Delmi, bajo la denominación “Un niño de la Puna necesita de vos”. Se iniciará a las 17 y desfilarán por el escenario importantes figuras de la música de nuestra provincia. La entrada será un alimento no perecedero. Actuarán: Daniel Cuevas, Peñeros, Los Lirios Colombianos, Endiablados, Cayetanos, Noe Aybar, Yacones, Crisol Folk, Marcelo García, Perla Negra, Juan y Diego y Rodrigo y su Bandoneón.

La movida solidaria la llevará adelante la fundación Los Niños de San Juan.

“Nuestro proyecto nació de ver la necesidad que se refleja en la zona de la Puna. Nosotros creamos hace tres años esta fundación en Santa Rosa de Tastil, donde vivimos hace 17 años. Llegamos acá con mi soñera Sandra Ojeda desde mi Corrientes natal, por una misión espiritual. Al observar la realidad sentí la necesidad de ayudar. La entrada al festival consistirá en un alimento no perecedero que se luego se repetirá en los distintos parajes de la zona. La falta de agua y la asistencia médica es una preocupación constante”, dijo Catalino Ramón Gómez, presidente de la fundación Los Niños de San Juan.

Ariel Sánchez ya tiene un largo camino recorrido dentro del cancionero popular salteño. Fue la primera voz de distintos grupos que alcanzaron repercusión en el circuito nacional. Desde hace algunos años apostó su “fichas” al nombre Peñeros, donde comparte con Lucas Alzogaray y Chiqui del Valle.

“El desafío no es fácil pero con trabajo y amor todo se acomoda en este duro camino de la música. Además, ya estamos seleccionando los temas para la grabación del nuevo disco que saldrá a la calle antes de fin de año. Incluiremos canciones del gran maestro Mario Teruel; también de compositores jóvenes y talentosos como Daniel Cuevas y Jimena Teruel. Además, sumaremos clásicos del folclore”, comentó Sánchez.

“Vamos a buscar un diálogo profundo para seguir construyendo esta hermosa relación con el público que nos ha acompañado en todo este tiempo”, sostuvo Mariano Santillán, quien junto a Francisco Benavídez conforman la propuesta Yacones.

“Estamos ensayando a conciencia para ofrecer un show en nuestro mejor nivel, y permitirnos también el privilegio de charlar con nuestra gente, tomarnos nuestro tiempo”, dijo Benavídez.

Esta realidad personifica a Fabián Herrera y Juan Carlos “Cato” Lucero, que desde hace un tiempo le dieron vida al proyecto Endiablados. Dos artistas con sobrados kilómetros en el circuito, que anteriormente afrontaron exitosas propuestas. Casualmente, encaran este desafío luego de haber alcanzado notable repercusión en el trío Pujllay.

“Creemos que todo artista tiene que evolucionar, cambiar y darle matices diferentes a su carrera. Por eso planteamos una nueva forma de encarar el escenario. Con respecto al canto, seguimos apostando a la potencia de nuestras voces. Mantenemos un estilo similar a Pujllay. Un repertorio tradicional con algunas interesantes innovaciones”, aseveró Fabián.

Fabián Herrera nació en Villa Ballester, en Buenos Aires, aunque por sus venas corre sangre santiagueña. Su familia es oriunda de Sumampa. Con solo 17 años se sumó a la formación de Los Nombradores. Después formó el dúo con Pitín Zalazar. Durante diez temporadas fueron “mimados” en cuanto escenario requirió de su presencia. Distintos países de Europa escucharon sus voces, también cantaron en Estados Unidos.

Lucero siempre fue un constante animador de las peñas. Su carisma siempre lo colocó en un lugar de privilegio.

Cuando hablamos de folclore, la provincia de Salta pone en lo más alto su bandera. Además, el semillero no se detiene, como es el caso de la joven Noe Aybar, que viene levantando “polvareda” en el circuito musical. “Puedo decir que ha sido un año fantástico, con mucho aprendizaje. Me considero una soñadora, y no solo con mis metas a cumplir algún día, sino con todo lo que está a mi alrededor...sueño con un mundo sin divisiones, creo en la hermandad de los pueblos, en el amor. La música es tan hermosa que suprime cualquier frontera, une a las personas, te da alas. La música es mi vida. Hoy gracias a Dios y a mi familia me encuentro cumpliendo lo que siempre soñé”, acotó Aybar.

Crisol Folk tiene 3 años de formación y ya asoma con serias intenciones dentro del circuito folclórico. Está integrado por: Oscar Vargas, David Salas, Lucas Nieves y Kevin Vargas. También se suman: Martín Giménez (bombo, bajo y contrabajo) y Mauro Bravo (bandoneón).