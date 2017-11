Submarino ARA San Juan: cronología de una angustiosa y dolorosa espera 

Tras 15 días de angustiosa búsqueda, la Armada argentina confirmó que ya no buscará a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. El navío se había contactado por última vez en la mañana del miércoles 15 de noviembre. A continuación, una detallada cronología de lo ocurrido:

Miércoles 15

El submarino ARA San Juan parte desde el puerto de Ushuaia el lunes 13, con destino hacia la base en Mar del Plata. La Armada pierde la posición del navío dotado con 44 marinos, tras el contacto establecido a las 7:30 de la mañana del miércoles 15. La última posición conocida fue en el área de operaciones del Golfo San Jorge, a 240 millas náuticas (a 432 kilómetros de la costa), al sudoeste de la Península Valdés. La noticia comienza a difundirse al cierre de la jornada siguiente.

Viernes 17

La Armada oficializa la desaparición y el Comando Naval de Tránsito Marino activa el operativo de búsqueda y rescate denominado SAR SUB. Se ordena el despliegue del destructor ARA Sanrandí, la corbeta Rosales y la corbeta ARA Drummond. La aeronave Trucker y la Escuadrilla de Vigilancia Marítina B-200 efectúan los primeros vuelos de rastrillaje. Los gobiernos de Brasil, Chile, Estados Unidos y Gran Bretaña se ponen a disposición con apoyo logístico.

Enrique Balbi, vocero de la Armada, informó de las malas condiciones climáticas que dificultan la tarea. Y expuso la principal teoría que se manejaba por entonces: "Creemos que tuvo un fuerte problema de comunicaciones, que pudo ser de alimentación eléctrica; esperamos que el submarino esté en superficie y que por alguna razón se está haciendo difícil la detección".

Mauricio Macri elevó el compromiso "a utilizar todos los recursos nacionales e internacionales que sean necesarios para hallar al submarino".

Algunos familiares de los 44 tripulantes ya se dirigen a Mar del Plata.

Sábado 18

Baldi indica que la pérdida de contacto puede tratarse de un problema de baterías o de alimentación, aunque lo más trascendente pasa por la detección de 7 llamadas de muy baja señal. Durante la jornada se estimó que el emisor esté identificado como el teléfono satelital que lleva a bordo el submarino San Juan.

Por su parte, el contralmirante Gabriel González , jefe de la Base Naval de Mar del Plata, señaló que se realizó un barrido en el "80% de la superficie" donde se podría localizar.

El moderno avión estadounidense P-3, que ya trabajaba en el país para el programa IceBridge de la NASA, se suma a la búsqueda, mientras desde Francia arriba un equipo experto en rescates marinos.

Los familiares reciben asistencia psicológica por parte de un equipo interdisciplinario de la Armada.

Domingo 19

El Conicet envía dos buques oceanográficos: el ARA Austral y el ARA Puerto Deseado. Y se suma el avión Galaxy C-5 de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los más grandes del mundo. Además, se empiezan a alistar un mini submarino, una campana de rescate y un vehículo sumergible traídos desde Estados Unidos.

En tanto, al cierre de la jornada la Armada aclara que los 7 intentos de comunicación que se registraron el sábado no partieron desde el teléfono satelital del submarino y reitera que continúa sin descartarse ninguna hipótesis.

Lunes 20

Se conoce que el submarino había comunicado el miércoles una avería en las baterías a la base naval. Gabriel Galeazzi, vocero de la fuerza en Mar del Plata, reveló: "El día miércoles se informó este principio de avería, por eso se cambió la derrota (la ruta del buque) y se lo pone rumbo a Mar del Plata".

Se detectan una serie de ruidos a 360 kilómetros de la Península Valdés, informan desde la Armada. Sospechan que podrían proceder del navío, aunque luego lo terminan descartando. "Se analizó la firma acústica y no corresponde a un submarino. No corresponde a un patrón de lo que sería golpes de casco en sistema morse. Es un ruido continuo, constante que podría ser un ruido biológico", aseguró el portavoz.

El ARA Sarandí publica un video en el que se aprecian las terribles condiciones meteorológicas en que se realiza el operativo y que afrontó la embarcación. Por otro lado, el presidente Macri visita a los familiares reunidos en la Base Naval de Mar del Plata.

En Comodoro Rivadavia aterrizaron dos aviones: un Airbus 330 Voyager de transporte de la Fuerza Aérea Británica, con equipos de detección submarina de última generación consigo, y un Falcón-900 proveniente de España.

Martes 21

El buque noruego Skandi Patagonia, al servicio de la Marina de los Estados Unidos, partió hacia la zona de rastrillaje con equipamiento de alta tecnología, entre ellos los vehículos no tripulados y un "mini" submarino de salvataje. Por su parte, la Armada Española envía tres contenedores especiales para un eventual rescate, cuyo propósito es dotar de oxígeno, alimentos, medicamentos y demás suministros necesarios.

Mientras tanto, en el Hospital de Comodoro Rivadavia dictaron un protocolo de emergencia, Balbi reconoció que se entró en una "etapa crítica" por la imposibilidad de renovar el oxígeno que necesita la embarcación.

El doctor Enrique Stein, psiquiatra que lidera el equipo de contención psicológica a los familiares, aseveró en medio de la angustiosa situación: "No hay que mentirles".

Durante la jornada, se divisó una balsa vacía, que de acuerdo a su marca y nomenclatura fue descartada como una embarcación de emergencia del submarino. Por la tarde, un buque británico observó tres bengalas de emergencia: una de color naranja y dos blancas.

Miércoles 22

Ante la expectativa con respecto a las bengalas, Balbi subrayó en el primer parte oficial de la jornada: "Al momento no tenemos ningún rastro del submarino".

"No sabemos de dónde vinieron las bengalas. Fueron vistas al este de la Península Valdés, en el área que el buque debería haber tomado para trasladarse a Mar del Plata. A las 200 millas está el caladero más importante del Atlántico Sur y es una zona que está repleta de pesqueros", ratificó el capitán de navío. A la vez, se revela la lista de los 44 tripulantes.



Horas más tarde, el portavoz afirmó que se trabaja sobre un nuevo indicio: "Una anomalía hidroacústica, un ruido" en el día que se perdió la comunicación (miércoles 15), correspondiente a 30 millas al norte de la última posición conocida.

La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez señaló que "hay información muy sensible" en torno a la desaparición del navío, ya que la misión que llevaba a cabo "es un secreto de Estado". "Estamos hablando de una embarcación de guerra y no me aventuraría a hacer otras consideraciones", expresó.

Jueves 23

Un informe suministrado por el embajador argentino en Austria y experto en energía atómica Rafael Grossi ratificó la teoría de la "anomalía hidroacústica" presentada por la Marina de los Estados Unidos.

En un comunicado oficial se reveló que el miércoles 15 de noviembre a las 10:51 existió un "evento anómalo singular corto violento y no nuclear consistente con una explosión", alrededor de tres horas después del último contacto registrado. Tras el anuncio, los familiares expresaron su indignación, enojo y, algunos de ellos, se mostraron resignados.

Desde Estados Unidos llega más ayuda: se suma a la búsqueda otro avión C-5. Las condiciones meteorológicas vuelven a complicar la tarea.

En el último parte del día, Balbi enfatizó: "No descartamos nada porque todavía no sabemos dónde está el submarino". Y ante las diferentes especulaciones y versiones pidió "colaboración en cuanto a la precisión de la información" y aseguró que "ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar o volar con seguridad".

Viernes 24

Rusia envía el avión Antónov An-124, uno de los más grandes del mundo, y un vehículo sumergible teledirigido denominado Pantera Plus. La aeronave llega por la noche a Comodoro Rivadavia. Allí hace una escala para abastecerse de combusible y se dirige hacia Ushuaia.

En el edificio Libertad, Macri dio su mensaje: "Les garantizo que vamos a continuar con la búsqueda, especialmente ahora que contamos con el apoyo internacional y con tecnología de avanzada". El Presidente se comprometió a investigar lo ocurrido y llamó a "no aventurarse a buscar culpables hasta no tener certidumbre de lo que pasó".

Balbi, por su parte, volvió a ratificar que aún no hay rastros del navío y explicó que el área de rastrillaje es equivalente "al tamaño de dos provincias de Tucumán".

Sábado 25

El avión ruso arriba a Ushuaia y se descargan contenedores con equipamiento destinado a la búsqueda del buque extraviado, que será cargado el día siguiente en el ARA Islas Malvinas.

Domingo 26

El barco noruego Sophie Siem zarpa del puerto de Comodoro Rivadavia con el minisubmarino norteamericano. Luego de que operarios argentinos y de la Armada de Estados Unidos trabajaran durante 24 horas para reacondicionar la embarcación, el buque partió hacia la zona donde se busca al submarino ARA San Juan.

Por otra parte, familiares de los tripulantes del submarino visitan un programa de televisión y dan muestras de esperanzas pese a la explosión que informó la Armada. "Hasta que no aparezcan los cuerpos los vamos a seguir esperando", aseguraron.

Lunes 27

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, brindó un nuevo parte de prensa después de 12 días de búsqueda y aseguró: "No hemos localizado aún el submarino, la situación es extrema".

Aunque las condiciones meteorólogicas fueron mejores que los días previos, no hay rastros del ARA San Juan. En el final de la conferencia, Balbi descarta la posibilidad de un ataque externo al submarino.

El lunes por la noche, un programa de televisión publica cuál fue el último mensaje del submarino argentino. El navío informó el 15 de noviembre a las 8:52 que tuvo un problema con las baterías debido "al ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación".



Martes 28

"El parte que se filtró no indica que el submarino estuviera en emergencia", informó Enrique Balbi, vocero de la Armada, luego de la filtración de la última comunicación del ARA San Juan.

Luego de 13 días de búsqueda, Balbi dice que la Armada y los familiares de los tripulantes atraviesan "una situación crítica, angustiante y de preocupación".



Miércoles 29

La Armada Argentina informa que se rastrilló el 68% del área de búsqueda del submarino y que se desconoce el tiempo que tardarán en completar el 100% de la zona.

Además, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, organización que confirmó la explosión en el submarino, brindó una ubicación más exacta del lugar donde se generó el incidente. El operativo de búsqueda se concentró en el área señalada.

Por otra parte, el buque argentino Islas Malvinas llegó al puerto de Comodoro Rivadavia para poder cargar y transportar tecnología rusa para rastrear submarinos a 1.000 metros de profundidad.

Jueves 30

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, confirmó que el gobierno nacional le brindará toda la información secreta que pueda ser útil en la investigación vinculada a la búsqueda del submarino ARA San Juan.

En la tarde del jueves, la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa dieron por terminada la búsqueda de los tripulantes. Finalizó la etapa de búsqueda y rescate. A partir de este día, seguirán los rastrillajes para dar con los restos del submarino ARA San Juan.

FUENTE INFOBAE Y LA NACION