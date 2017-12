Se perfila el deportista del año en Salta 

Las postulaciones para el deportista del año cerraron ayer y las diferentes listas que fueron enviadas a la Secretaría de Deportes se expondrán mañana en la sede de la entidad, en Entre Ríos 1550, y serán analizadas por el comité de selección integrado por miembros del Círculo de Periodistas Deportivos, quienes elegirán a los mejores representantes de la provincia y, por supuesto, al más destacado de 2017. La fiesta de entrega de premios se realizará el martes 19 de este mes.

Si bien aún no se dieron a conocer los aspirantes en cada rama, El Tribuno recopiló las mejores actuaciones de cada salteño y lo detalla en esta nota.

Hay un gran candidato habitual comoKevin Benavides, ganador en tres oportunidades de la estatuilla dorada, pero deberá pelear por el primer lugar con otros destacados atletas como Delfina Álvarez, ganadora de dos competencias internacionales y el Argentino de triatlón.

Entre los jóvenes, hay varios deportistas que tuvieron un nivel superlativo, como José Basualdo, quien fue medalla de bronce en el Mundial de Beach Handball en Islas Mauricio y candidato a ser uno de los integrantes del seleccionado en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Luciano Méndez es otro candidato y revelación del año en salto triple, con cosecha de preseas en España, Suecia y los Juegos Evita. También aspira a los JJOO en Buenos Aires.

Iván Cruz, en tiro, integró el equipo argentino en Europa y es otro salteño con posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos juveniles.

Finalmente, Luciano Benavides también se ubica en el top de los deportistas provinciales. Luciano siguió los pasos de Kevin y tras consagrarse bicampeón de enduro a nivel nacional, dio un salto de calidad y pasó al rally. Fue contratado por la compañía ultra ganadora del Dakar, KTM, y debutará en la mencionada competencia en enero próximo.

Un paso adelante

Kevin Benavides será el “defensor” del oro en la fiesta y dirá presente días antes de viajar a Lima, donde participará de su segundo rally Dakar.

El piloto revelación de 2016 se quebró la muñeca a finales del año pasado y tuvo que bajarse de la carrera.

Sin embargo, volvió con todo: ganó el Desafío Ruta 40 y fue segundo en el Atacama Rally y en Marruecos, en el Mundial de rally cross country. Esos logros lo ubicaron como subcampeón del mundo y un claro candidato a ganar el próximo Dakar.

La triatleta Delfina Álvarez obtuvo el puesto más alto en el Triatlón Internacional de La Paz, en Entre Ríos, también se consagró en la competencia internacional de la Vendimia, en Mendoza, y cerró su temporada en abril con el título del Campeonato Argentino en Concepción del Uruguay.

Antes de cerrar el 2017, la deportista competirá en los Juegos de Playa, entre el 13 y 18 de este mes, y regresará a la provincia el día de la premiación.

Sobre su posibilidad de integrar el podio de ganadores, Delfina le dijo a este matutino: “Me encantaría tener el reconocimiento de mi provincia, tanto de los dirigentes, medios y el público”.

Con un poco menos de dos años en el salto triple, Luciano Méndez tuvo un gran año: viajó a España y al Festival de la Juventud en Suecia donde no solo fue campeón sino que obtuvo el récord argentino U18. Ese mérito lo llevó a integrar el plantel que viajaba al Mundial de Kenia días más tarde, pero, por no contar con las vacunas correspondientes, no pudo subirse al avión. Luego fue medalla de oro en los Juegos Evita y cuarto en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, en Chile.

José Basualdo dejó el handball indoor y se dedicó al beach. Le fue muy bien, ya que fue tercero en el Mundial Sub-17 y tendrá una extensa gira internacional 2018, antes de los JJOO juveniles.



Los últimos 22 ganadores

1995: D. Cávolo

1996: M. Costa

1997: J. J. Cruz

1998: M. Mreani

1999: J. González

2000: N. Vuyovich

2001: M. Fernández

2002: M. Usandivaras

2003: L. López Fleming

2004: L. López Fleming

2005: G. Aguirre

2006: V. Viñuales

2007: G. Aguirre

2008: J. Figallo

2009: G. Aguirre

2010: Figallo/Benavides

2011: J. Figallo

2012: K. Benavides

2013: J. Figallo

2014: J. C. Alonso

2015: T. Cocha

2016: K. Benavides