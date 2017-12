Jorge Denzel aspira al Mister Olympia

El Mister Olympia es para los fisicoculturistas más que el Mundial de esa disciplina y el tartagalense Jorge Denzel, que acaba de ganar el torneo que se disputó en la ciudad de La Paz en Bolivia el fin de semana anterior, se tiene toda la confianza para llegar a la mencionada competencia amateur que se realizará entre el 16 y el 17 de febrero del próximo año, en Colombia.

El sábado 25, el tartagalense de 32 años, que se encuentra en su mejor momento, se impuso en el torneo organizado por la sede boliviana de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y ya comenzó la preparación para el próximo Torneo Nacional en el vecino país, a disputarse dentro de dos semanas.

“Si gano el Nacional del próximo 16 de diciembre ya estoy en el amateur de Colombia, así que estoy muy contento porque el trabajo que realizo está dándome los resultados que espero”, dijo.

“El sábado anterior no solo gané mi categoría (más de 100 kilos) sino también el overall (absoluto), consiguiendo con ese resultado el pase para el Nacional clausura que se realizará en La Paz el 16 de diciembre”, agregó.

El deportista sostuvo a El Tribuno: “Fue una excelente experiencia y me quedé un par de días más para brindar una capacitación sobre entrenamiento y nutrición”.

Denzel se mostró más que confiado de superar la instancia Nacional en Bolivia y consideró: “Tengo que ir paso a paso y ahora mi atención está centrada en la competencia de La Paz pero mi objetivo es el Mister Olympia Amateur de Colombia”.

Este torneo internacional se desarrollará en la localidad de Medellín, del 17 al 19 del segundo mes del próximo año.