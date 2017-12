Cristian Arias: “En las escuelas municipales, la contención es muy importante”

El director de las Escuelas Municipales de Boxeo, Cristian Arias, lleva dos años de gestión y tendrá un cierre de año a toda orquesta, con la presencia del presidente de la FAB (Federación Argentina de Box) Luis Romio y una velada libre y gratuita el miércoles 20, en la plaza España (Entre Ríos al 2400). Con sus 24 meses como cabeza de un área que no para de crecer y más de 14 años en el mundo de los guantes, Arias visitó la planta editorial de El Tribuno.

Si mirás para atrás, ¿qué es lo primero que rescatás de los dos años como director de las Escuelas Municipales?

Creo que uno de los objetivos más importantes que logramos es haber conseguido un seguro ambulatorio para cada escuela. Era muy importante este punto y pudimos lograrlo.

¿Cuántos gimnasios que dependen de ustedes hay en la ciudad?

Hay 30 gimnasios en los distintos barrios y villas de cada sector de la capital provincial. Son más de 2.000 chicos los que practican boxeo.

Más allá de que uno de los fines es mejorar el nivel deportivo de las personas que concurren a cada escuela, ¿el primer objetivo es la contención social?

Sin dudas. Hay un programa de contención muy importante. Cuento con 90 técnicos que son la base fundamental para lograr este gran objetivo. Ellos son los pilares que muchos jóvenes no tienen en su entorno.

¿Se les brinda alguna atención especial, además del plano deportivo?

Hay cinco escuelas que reciben la copa de leche. Además, cada una recibe elementos y, si bien siempre falta algo por hacer, en general están en buen estado.

Desde lo boxístico, ¿el nivel creció?

Sí. Este año cerraremos la temporada con 26 festivales de boxeo en la ciudad. Es un número más que importante, teniendo en cuenta que el promedio son dos veladas por mes. Además, todos los fines de semanas llevamos a los chicos a pelear al interior o a Jujuy. En este punto, quiero agradecer a la Cooperadora Asistencial, especialmente a su presidente Pablo Outes. Ellos nos brindan los vehículos para el traslado de nuestros peleadores.

El cierre de año será en la plaza España...

Tendremos un gran cierre con 20 peleas, además de la presencia del titular de la Federación Argentina de Box, Luis Romio. Ese día también se oficializará la Unión Salteña de Boxeo, cuyo titular es Alejandro “el Vasco” Galarraga.

¿Cuánto le costará al público asistir a ese evento?

Nada. Es totalmente libre y gratuito el festival. Nunca cobramos entradas en las veladas. Solo en algunas ocasiones pedimos que lleven alimentos no perecederos para realizar donaciones.

Con la Unión como fiscalizadora de las Escuelas Municipales, ¿creés que el crecimiento será mayor?

No tengo ninguna duda. Este año conseguimos un convenio con el hospital del Milagro, donde nos brindaron 360 estudios gratuitos. Antes de una pelea, cada boxeador tiene que presentar el certificado médico y, con este convenio, los beneficiados fueron los deportistas.

¿La rama femenina también crece?

Es impresionante como creció y nos llena de orgullo. En Limache hay una escuela exclusiva para mujeres que se llama “No a la violencia de género”. Están en el Centro Integrador Comunitario de ese barrio todos los días de 15a 17.

¿El nombre tiene que ver con la contención a chicas que sufrieron violencia de género?

En algunos casos sí. Hay varias chicas que llegan a la escuela después de haber sufrido violencia de género. La idea es que, como los hombres, estén contenidas.

En el caso de los deportistas masculinos, ¿alguno fue victimario?

No que sepamos. En ese aspecto, como anteriormente marcaba, es fundamental la contención de los técnicos. Hablamos mucho con ellos y tienen que acompañar constantemente a los boxeadores. Saber sus problemáticas.