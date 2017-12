Juventud Antoniana, urgido por clasificar 

Falta menos para el final de la ronda clasificatoria del torneo Federal A y en la zona 4 Juventud Antoniana empezó a correr contra viento y marea. El santo con los nueve puntos en juego, con dos partidos de local y uno de visitante, está obligado a sumar todos, para que las chances clasificatorias se mantengan intactas. Aunque hay que tener en cuenta que el triunfo que Chaco For Ever logró frente a Sportivo Patria de Formosa, de visitante, el miércoles pasado, puso a los antonianos en aprietos, porque los chaqueños tienen un partido pendiente con Crucero del Norte, que aún no se sabe cuándo se completará y se encuentran detrás de Juventud, en las posiciones, a un punto de diferencia y respirándole en la nuca.

Lo cierto es que el antoniano ahora tiene que enfrentar a Altos Hornos Zapla, mañana desde las 20.30, en el estadio Padre Martearena, y los jujeños aparecen como los rivales directos a vencer porque se encuentran un punto más arriba y en zona de clasificación, en cuarto lugar. Es decir, un partido prácticamente definitorio tanto para los jugadores que dirige el DT Víctor Nazareno Godoy, como para el merengue de Palpalá, Jujuy, por todo lo que se pondrá en juego el sábado.

Juventud, a mitad de la próxima semana viajará para enfrentar a Sarmiento de Chaco (el miércoles), equipo que figura como uno de los clasificados de este grupo para la fase siguiente de la competencia.

Para el final de esta etapa clasificatoria Juventud el sábado 10 de diciembre recibirá la visita de Crucero del Norte, que está en la pelea por asegurarse un lugar entre los cuatro primeros.

En medio de esta serie de tres partidos que le quedan por cumplir a Juventud, frente a Sarmiento de Chaco, se encontraría con el rival más accesible y que llegará a este compromiso con la clasificación en los bolsillos. Eso sí, los chaqueños, con 8 puntos de diferencia entre los segundos tienen en cuenta que clasificando entre los dos primeros correrán con la ventaja de jugar cuatro partidos de local en la siguiente fase.

Antunes por el expulsado Reta

Mucho tiempo no hubo para analizar del empate de Juventud frente a Gimnasia y Tiro, 0 a 0, el miércoles pasado en el Gigante del Norte. Más bien el trabajo del técnico Víctor Godoy abordó la posibilidad de que Juan Pablo Antunes sea el reemplazante del expulsado Juan Reta, entre los centrales, para definir los titulares que mañana enfrentarán a Altos Hornos Zapla.

El DT se mostró fastidioso por la cantidad de expulsados (ocho en total en lo que va del certamen), pero elogió las posibilidades de contar con variantes, en esta etapa definitoria del campeonato. En la práctica de hoy Godoy resolverá los titulares, pero se estima que serían estos once: D. Pave; A. Bellone, J. Antunes, G. Menéndez y C. More; J. Angulo, J. Iturrieta, C. Medina y R. Gómez; G. Ibáñez y G. Balvorín.