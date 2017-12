El handpan suena hoy con Bertini-Torres-Nochetti

Hoy las 21, en la Biblioteca Provincial, Belgrano y Sarmiento, se presentará el trío “Torres-Nochetti-Bertini”, con una sinfgular formación de percusión, guitarra y handpan, un instrumento percusivo y a la vez melódico.

El trío , presentará una selección de composiciones propias, junto a Matias Saluzzi en bajo y Juan Carlos Marin en bandoneón, como músicos invitados.

En la forma similar a otro instrumento de percusión y melódico como el “ovni drum”, Bertini señala que el suyo es “otra línea de instrumentos. El ovni drum es de “metal cortado, se les llama ‘de lengua’ porque así es como vibra. En cambio el handpan esuna sola pieza, es mucho más complejo y no es tan común su ejecusión como con el ovni drum”.

“El instrumento llegó a mi vida cuando yo me hice un replaneto acerca de cómo seguía con la música. En ese momento ya tenía 18 años de baterista profesional, no paraba de hacer giras y grabaciones. Pero no sabía bien qué hacer, estaba un poco perdido y apareció este instrumento. A partir de ahí las cosas cambiaron de rumbo y con el nuevo instrumento todo se aclaró. Ahora sigo tocando la batería, que es mi trabajo, pero mi discurso personal se expresa en el hangpan”, dice Bertini.

Este singular instrumento tiene una pentatónica natural. “Son notas mezcladas que de por sí ya tienen una melodía. Lo que provoca que nunca toques notas equivocadas, donde sea que caiga, el sonido tiene coherencia y armonía. Lo que no significa que toque siempre en una sola tonalidad, sino que tiene una apertua tíbrica importante. Eso permite sumar a la guitarra de Fernando, un tipo formado en la mejor escuela del mundo de jazz, con gandes raíces en ese estilo. También a alguien con el estudio, la trayectoria y la experiencia de Chinato Torres. Así salió este trío que comenzó como una juntada para experimentar y nos animamos a componer esta música 100 por 100 instumental, en el que la estructura de las melodías nacen en el handpan”, explica Bertini.

Para el músico, tocar este instrumento es tratar “de llevarlo a cumplir un rol en la música como cualquier otro instrumento. Es la idea. Yo creo que básicamente al ser un instrumento tan nuevo, el handpan permite desarrollar una exploración con tus propias técnicas. Yo aprendí de músicos de Europa, que es donde más se ha desarrollado su interpretación porque básciamente es un invento suizo, a tomar ideas y aplicarlas a mi manera, a mi música a mí país”, dice Bertini. Una oportunidad, para relajar los oídos y permitir que oigan sonidos nuevos.