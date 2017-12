El desquite será en el Güemes y para De Francesco el hincha fue "un jugador más"

La revancha entre Central Norte y Pellegrini también tiene escenario confirmado, siempre y cuando las fuerzas de seguridad no digan lo contrario. El presidente del cuervo, Héctor De Francesco, confirmó que el desquite de la semifinal con el adoquinero volverá a jugarse en Barrio Norte. Y ponderó la injerencia que tiene el hincha azabache haciéndose sentir en su propia cancha, aún para influir en escenarios desfavorables. “Fue un desahogo clasificar. El campo de juego está muy lindo y esta vez se notó que el hincha de Central cuando apoya es un jugador más. Lo empujó al equipo en el segundo tiempo cuando no encontraba las formas. Fue inmerecido que quedemos afuera porque en Perico merecíamos otro resultado”, expresó el titular del club, para luego remarcar el buen comportamiento del parcial cuervo. “La gente de Central Norte hace mucho viene demostrando que puede alentar sin otro tipo de problemas, desde que volvimos a casa. Y a eso hay que destacarlo, porque también se estigmatiza mucho al hincha de Central y el miércoles metió a Perico en un arco. Se portó bien, no hubo incidentes. Me voy contento, el grupo merecía pasar”, expresó.

El directivo, en relación al último partido, contó que “Enzo (Vargas) estaba enfermo y tuvo que salir, no se podía jugar por las bandas. Decidieron jugar a meterlos en un área. Gracias a Dios vino el gol. Se notó el grupo en el festejo, que está realmente unido. Y ojalá que este sea el año de Central. De local a la revancha la jugaremos acá”.



El Consejo intimó a Central por una deuda

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal decidió ayer intimar a Central Norte por una deuda de 644.341 pesos que deberá abonar en el plazo de cinco días, “todo ello, bajo apercibimiento de ser pasible de la sanción de suspensión provisional en caso de incumplimiento”, expresa el comunicado redactado y publicado ayer por el ente afista. Un nuevo problema se le suma al azabache a horas de otra “final”.



Diez detenidos

Pese a la tensión que se vivía en torno a la revancha en Central Norte, el público cuervo tuvo un comportamiento ejemplar y transformó en una eufórica pero pacífica fiesta lo que por 90 minutos fue angustia. El saldo del operativo en el “Dr. Güemes” arrojó diez detenidos: tres se hallaban con derecho de admisión, otros seis intentaron ingresar por la fuerza y sin entrada y un menor fue demorado al final por invasión a la cancha.

La otra semifinal: Racing y Sarmiento

Racing de Córdoba es uno de los candidatos al ascenso: goleó 4 a 1 a Vélez de San Ramón y, pese a haber caído 1 a 0 en la ida, se metió en la otra semi del ascenso 3 del Federal B. Su rival será Sarmiento de Leones, que perdió 1 a 0 con Güemes en Santiago del Estero (había ganado por la mínima en la ida), pero se impuso en los penales, 5 a 3. El vencedor de Racing - Sarmiento jugará la final por el ascenso con Central Norte o Pellegrini.