Pellegrini y Central Norte, una semifinal "súper caliente"

Ambos clasificaron con angustia. Los dos llegaron al penúltimo escalafón del sueño del ascenso padeciendo hasta el final una tortuosa serie de penales. Los dos merecieron la clasificación por lo hecho a lo largo de sus sendas series ante Sportivo Guzmán de Tucumán y Talleres de Perico. Ambos son salteños y sueñan con el ansiado ascenso, aunque solo uno tendrá lugar en el selecto trono de la final tan esperada, donde estará en juego el ascenso al Federal A.

Pellegrini y Central Norte: el pujante y ambicioso y el grande por historia. La revelación del campeonato y el obligado se verán las caras este domingo a las 17, en el Gigante del Norte, por la semifinal de ida del Federal B, en una serie a todo o nada que se jugará con la presencia de público visitante.

La Policía no aprobó al flamante estadio “Mamita Cáseres” para albergar un choque de esta magnitud con la presencia de ambas hinchadas, por lo cual el estadio de la Vicente López fue la opción escogida por el cuerpo técnico conformado por Federico Acuña, aun por sobre el Martearena.

Esta tarde, tras la reunión de las autoridades de Pellegrini, que será local en el primer juego, y las fuerzas de seguridad, quedará diagramado el operativo de seguridad y el desplazamiento que deberán realizar los hinchas de peye y los seguidores del cuervo, más las distribuciones de ambas parcialidades adentro del estadio y los precios de las entradas, que no variarán demasiado de aquellos que venía estipulando Pellegrini en cada presentación de local, de acuerdo al tope que fija el Consejo Federal.

“La cancha de Gimnasia está apta para recibir a ambos públicos y el cuerpo técnico quería jugar de local ahí. Tras una serie de exigencias no nos habilitaron la famosa tribuna en la cancha de Palmeritas y por ahora no podemos recibir visitantes”, expresó en diálogo con El Tribuno el titular del club adoquinero, Juan Manuel Nazr, quien a su vez aclaró que para la revancha acatarán el escenario que el club local elija” (“Dr. Luis Güemes” o Martearena). Con relación a la angustiante clasificación y al esperado pleito a cara o cruz con el cuervo, el presidente de peye consideró: “Fue una clasificación sufrida. Sabíamos que en los play-offs todos los equipos son fuertes. Y en los penales fue lotería, pero le teníamos una confianza bárbara al Gato (Pérez). Si nos tocaba la semifinal con Talleres de Perico, ya lo conocíamos. A Central no lo enfrentamos, pero si queremos ascender hay que ganarle al que se cruce en el camino, estamos jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas, detrás de una ilusión”. En el final, Nazr le trasladó la presión al azabache: “Central tiene una exigencia inmediata de ascenso y Pellegrini está evidenciando un momento histórico. Ese es el motor que nos motiva. A la presión por el ascenso la tiene toda Central Norte”, se despachó.