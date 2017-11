Otro caso de abuso en Hollywood: suspendieron a Kevin Spacey de House of Cards

En poco menos de una semana la figura de Kevin Spacey quedó envuelta en una polémica muy grave, y su futuro profesional se presenta incierto. Luego de una denuncia por acoso sexual realizada por el actor Anthony Rapp , que derivó en un torpe y muy criticado pedido de disculpas de Spacey - , el actor se vio envuelto en una ola de denuncias por abuso que llevaron su carrera a un punto de crisis. Rápidamente la producción de House of Cards anunció que pondría un parentesis en la filmación de los nuevos episodios para analizar la situación.

A partir de ese momento comenzaron a surgir rumores sobre los guionistas reescribiendo la sexta temporada con el objetivo de hacer a un lado al personaje de Frank Underwood, el maquiavélico político que es el eje de la serie. Y finalmente a través de su departamento de prensa, Netflix anunció que no seguiría adelante con esta ficción en la medida que aún estuviera en ella el actor, e incluso cortó los lazos con la producción de un film también protagonizado por Kevin en el que interpretaría a Gore Vidal.

El comunicado oficial dice lo siguiente: "Netflix no estará más involucrado con la producción de House of Cards en la medida que siga incluyendo a Kevin Spacey. Continuaremos trabajando con MRC (en referencia a la productora Media Rights Capital, encargada de esa ficción) durante este período de pausa para evaluar nuestro futuro con respecto al show. También se ha decidido no seguir adelante con el lanzamiento del film Gore, que se encontraba en post-producción, y que era protagonizado y producido por Kevin Spacey".

Luego del anuncio de Netflix y al que muchos tomaron como el despido oficial del actor, la productora MRC publicó media hora más tarde un texto anunciando que el actor había sido "suspendido", pero evitó referirse a un despido.

El sitio Deadline publicó el comunicado: "Mientras continuamos con la investigación sobre las serias acusaciones vinculadas al comportamiento de Kevin Spacey en el set de House of Cards, él fue suspendido de manera inmediata. MRC, en asociación con Netflix, continuará evaluando el destino creativo que tendrá el programa durante este receso".