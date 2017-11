Uruguay será el primer país del mundo en emitir billetes digitales

Uruguay será el primer país del mundo en poner en funcionamiento un plan piloto de seis meses para la emisión y uso de billetes digitales y así evaluar si "se transforma o no en una forma de hacer transacciones en el futuro", indicó el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara.

Este proceso piloto, que fue presentado por el BCU y que se realiza por primera vez a nivel internacional, consiste en una prueba con 10.000 usuarios de teléfonos móviles de Administración Nacional Telecomunicaciones (Antel).

Según un comunicado del BCU publicado es su página web oficial "la plataforma permitirá operaciones de pago en comercios y redes adheridos así como transferencias de persona a persona entre usuarios registrados".

La primera emisión de billetes digitales consta de 20 millones de pesos uruguayos, el equivalente a casi 12 millones de pesos argentinos, de los cuales 7 millones ya fueron transferidos a RedPagos.

"No se trata de una nueva moneda, sino que es el mismo peso uruguayo que en vez de tener un soporte físico tiene un soporte tecnológico", precisó el presidente del Banco Central.

Bergara señaló que "no se busca la sustitución drástica del billete digital por el físico, por lo que en caso de que luego de la prueba piloto se decida avanzar con billetes digitales habrá un período de transición para que los ciudadanos puedan adquirir el hábito".

"Por lo tanto va a tener las mismas funcionalidades, va a replicar lo mismo que el billete físico en la eventualidad que se implemente como una forma natural de emitir billetes", agregó Bergara.

En esta etapa de prueba piloto las entidades participantes son el BCU (emisor), Antel (proveedor de la red telefónica), RGC (proveedor del sistema), IBM (soporte de almacenamiento, circulación y control), IN Switch (gestión de usuarios y transferencias), y RedPagos (carga de billetes), empresa que aceptó la propuesta abierta que realizó el BCU.

El funcionamiento

Cada persona que tenga la aplicación podrá tener cargado un tope equivalente a unos US$1.000, mientras que las empresas tendrán disponibles hasta US$6.600. La billetera electrónica podrá cargarse en una red de cobros donde se cambiarán billetes físicos por electrónicos

Para poder utilizar los billetes virtuales, cada usuario tendrá una identificación personal y una contraseña.

"Emitir moneda en un país es algo demasiado importante y por lo tanto las responsabilidades del BCU como emisor de la misma son cruciales, por lo tanto los aspectos operacionales, logísticos y tecnológicos, tienen que estar absolutamente bien testeados", remarcó Bergara.

El economista agregó que era "imprescindible un plan piloto" de estas características para definir si la entidad que dirige avanzará de "manera generalizada y masiva con el soporte digital " de la moneda.

También agregó que, en caso de que el BCU decida continuar con la iniciativa, la migración hacia el dinero virtual no será inmediata, sino que habrá "tiempos largos de transición para la comodidad, la costumbre y el hábito de todos los ciudadanos".