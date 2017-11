“Simples alegrías”, un libro para chicos escrito en clave salteña

María Belén Zannier

“Simples alegrías”, de las escritoras salteñas Magdalena y María Victoria Colombo, se presentará hoy en la Salta Expo Libros 2017. No se trata de un libro cualquiera. En él, las cosas más simples son las más gratificantes. Y son los chicos los que saben valorarlas y ser ejemplo para el mundo adulto.

La obra, que pertenece a la colección “Chiquilladas” (editorial Abresoles), presenta escenas en las que diferentes personajes disfrutan de cosas simples de la vida que les producen alegría: jugar con cajas, mirar por la ventana y descubrir mundos nuevos, disfrutar de un color específico y saborear los juegos de palabras.

El libro cuenta con solapas interactivas. Al abrirlas, los lectores pueden responder algunos interrogantes que plantea el texto y, previamente, imaginar e hipotetizar infinitas posibilidades de lectura. Los chicos pueden realizar sus propias predicciones lectoras y dejar volar su imaginación.

Las ilustraciones pertenecen a la artista cordobesa Karina Rodríguez, que empleó la técnica del collage.

“Nos inspiró observar cómo los chicos pueden entretenerse con elementos simples, con objetos insospechados y cotidianos”, contó Magdalena Colombo a El Tribuno.

El libro está pensado para niños pequeños, con coloridos dibujos, textos cortos y una tipografía simple, con letras mayúsculas de imprenta, las primeras que los chicos conocen.

“No obstante, los chicos más grandes también pueden leer el libro y disfrutarlo. Padres y docentes son mediadores fundamentales para que los niños se enamoren de las palabras”, destacó Magdalena, profesora en Letras y especializada en la integración de las nuevas tecnologías en la Educación.

La presentación

Las autoras presentarán el libro hoy, a las 18, en la sala infantil Eva Perón, del Complejo de Bibliotecas y Archivo de Salta (Belgrano 1002). Durante el evento invitados especiales leerán cada capítulo del libro, mientras se proyectarán las imágenes y los chicos hablarán sobre la obra. Luego realizarán collages relacionados con el libro y con sus interpretaciones, utilizando varios elementos.

Las escritoras aprovecharán para dialogar con los padres, docentes y público presente sobre la importancia de la lectura desde edad temprana”.

Finalmente, Fátima Colombo, hermana de las escritoras, interpretará canciones de su autoría que forman parte del CD del libro “De raíces gigantes, vegetales parlantes y caballos soñantes”, publicado en 2016 por Malena y Victoria.

Nuevo libro

En diciembre próximo, las hermanas Colombo presentarán su nueva obra “Palabras aladas: las extrañas aventuras de un viajero estelar”, con ilustraciones de Gerardo Romano.

La obra contará con un CD y será publicada gracias al apoyo del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural, del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta.

El libro “De raíces gigantes, vegetales parlantes y caballos soñantes” también incluyó un CD. Contó con la participación de todos los hermanos Colombo: Magdalena y María Victoria en la escritura, Fátima en la composición e interpretación de las canciones, Ignacio en la musicalización y Patricia en la producción general.

“Todos nos complementamos para lograr hacer esto que amamos. Nuestro último libro seguirá la misma línea de ‘Raíces’. La propuesta de artes combinadas promueve increíblemente la comprensión, la creatividad y la imaginación. Raíces tuvo una linda recepción e hicimos talleres en escuelas y salitas”, contó la escritora salteña, que además de dedicarse a la enseñanza de literatura infantil, investiga sobre cómo se desarrollan los procesos de lectura y escritura en soportes digitales.

“Cuando era chica, disfrutaba muchísimo de los musicuentos y surgió la idea de combinar lenguajes. Los chicos son grandes receptores de arte. Tienen una imaginación y una creatividad increíbles, son muy observadores y saborean las palabras nuevas. Llegar a ellos es un desafío”.

Un sueño cumplido

Abresoles es un nuevo sello editorial salteño y el sueño cumplido de los Colombo. “Es hermoso ofrecer libros hechos en Salta para niños salteños. En esta época de virtualidad y videojuegos, el libro sigue generando fascinación. Queremos que en esta editorial puedan publicar escritores salteños y que nuestros libros lleguen a niños de toda la provincia‘, finalizó esta escritora salteña que, con pasión y vocación, va cumpliendo de a poco cada uno de sus anhelos.

Jornada final de la Expo Libros 2017

Una semana a puras letras, en todas sus manifestaciones: novela, poesía, cuento, narración oral, etc. Gran cantidad de público y una agenda de actividades para todos los gustos. así se despide la Salta Expo Libros 2017, que hoy dará por concluidas sus actividades.

La gala de cierre será a las 20, con la entrega de diplomas a los autores premiados en el Concurso Literario Provincial 2017: Ángel José Martínez Haza en Poesía (“Estancia recobrada”); Eduardo Atilio Romano en Cuento (“Últimos estertores”); Claudio Fabián Pérez en Novela (“Cuando el viento ya no sople”); Luis Nicolás Pecci en Texto teatral (“Indesirables”) y Jorge José Lovisolo, en Ensayo (“Traductores de penumbras”).

La gala finalizará con un concierto de música de cámara, coordinado por la pianista María Fernanda Bruno.

No obstante, durante toda la jornada se realizarán varias actividades.

De 10 a 13 proseguirá el VI Encuentro de Narración Oral del NOA, con la asamblea “Panorama de la Narración Oral en el NOA” (sala Walter Adet).

De 10 a 12 se dictará el taller “Quiero ser booktuber”, con Macarena Yannelli (sala de Autores Salteños).

Por la tarde, a las 18, se presnetará el libro “Ofrendas del papel y mis orillas”, de Celina Garrido (sala de Autores Salteños).

De 18 a 20 finalizará el Mundial de Poesía (sala Walter Adet) y a las 19 será el turno de la conferencia “Cultura en África”, a cargo de Monique Mucuna Mutombo (sala de Autores Salteños).

La Expo Libros 2017 dirá adiós una vez más, esperando reencontrarse nuevamente con un sinnúmero de lectores y escritores ávidos de entrecruzarse.