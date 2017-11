Bullrich dijo que la detención de Boudou "es un paso para que muchos vuelvan a creer en el sistema judicial"

"La justicia está avanzando y eso es importante porque los conflictos que naturalmente surgen en la sociedad tienen que ser resueltos en ese ámbito", declaró hoy el ex ministro de Educación .

"La justicia está avanzando y eso es importante porque los conflictos que naturalmente surgen en la sociedad tienen que ser resueltos en ese ámbito", declaró hoy el ex ministro de Educación .

El senador electo de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, afirmó hoy que la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, así como otras medidas que adoptó la justicia en las últimas semanas, forman parte de "pasos en un camino para que muchos vuelvan a creer en el sistema judicial".

"La justicia está avanzando y eso es importante porque los conflictos que naturalmente surgen en la sociedad tienen que ser resueltos en ese ámbito", declaró hoy el ex ministro de Educación a la prensa, tras participar del XVIII Foro Iberoamérica que sesiona en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero.

"Muchas encuestas demostraban que la sociedad no confía en la justicia y las decisiones judiciales que vimos en las últimas semanas creo que son todos pasos en un camino para que muchos vuelvan a creer en el sistema judicial", indicó.

Por otra parte, afirmó que "no hay ningún motivo para que Cristina Kirchner no asuma su banca en el Senado porque su situación judicial no es la misma que la de Julio De Vido ", también detenido.

En referencia al debate parlamentario de los proyectos de reformas presentados esta semana por el Gobierno nacional, el senador electo comentó: "estamos construyendo puentes de diálogo sabiendo que para hacer todo lo que hace falta todos vamos a tener que ceder un poco".

"El nuevo Congreso va a ser un ejemplo de esto, todos los proyectos que queremos tratar dependen de la generación de consensos porque no hay mayorías", indicó Bullrich.

El senador electo asistió al panel que llevaba como título "¿El fin de la globalización?", del que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; Martín Migoywa, CEO y fundador de Globant; Patricio Navia, politólogo y columnista peruano y Paulo Rangel, diputado del Parlamento Europeo.

Sobre la charla, Bullrich subrayó la importancia de "conectarnos y encontrar puentes para entender que esos problemas que parecen lejanos no lo son tanto, que eventualmente pueden tener un impacto y que esta globalización conectada demanda una mayor apertura de todos nosotros".

"La bienvenida que le da el mundo a esta nueva apertura de Argentina nos demanda mucha responsabilidad para cumplir con el rol que nuestro país debe cumplir en la región y en el que muchos otros países esperan de nosotros mayor protagonismo, algo que Mauricio (Macri) viene ejerciendo desde que se convirtió en uno de los primeros líderes regionales en denunciar lo que pasa en Venezuela", agregó.

Además de Bullrich, entre los asistentes se encontraban distintas personalidades cómo el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.