Central Norte, punto y a la bolsa en Tucumán

Ni la lluvia paró Central Norte, el cuervo sigue sumando en canchas donde la pelota parece tener un conejo adentro y el juego es casi una utopía pero aún así se las ingenió para sumar otro punto más en la zona norte del Federal B.

Fue 0 a 0 frente a Social Lastenia para seguir sumando no solo un punto sino también minutos de fútbol pensando en lo que serán los play off por el tan ansiado ascenso al Federal A que se le viene negando ya hace cuatro temporadas.

En el partido, el cuervo arrancó mejor la primera etapa, a los dos minutos Miguel Puntano ya tuvo la primera chance clara, quedó mano a mano con el arquero Luis Molina pero el guardavallas tucumano se quedó con el duelo tapando el remate del delantero azabache. Después Enzo Vargas contó con un gran oportunidad de poner arriba a Central Norte pero careció de puntería. El local también se animó y respondió con un remate de Juan Lubo que atajó Maino, Lastenia en su afán de conseguir los tres puntos para salir del fondo, tuvo otra chance en los pies de Miranda que definió solo y la pelota se fue besando el palo derecho de Maino.

En el complemento, Lastenia salió con todo, al minuto Jorge Miranda fusiló a Maino que con una gran atajada salvó el arco azabache, el mismo Miranda fue el que más incomodó a la defensa de Central pero por suerte no estuvo fino. El azabache también intentó con remate de media distancia con Benjamín Jurado pero el arquero de Lastenia controló sin problemas. El partido se inclinó a favor de Social Lastenia que por momentos acorraló al cuervo, Mariano Maino estuvo muy bien en las pelotas paradas al igual que Tomás Armella quien de arriba no perdió ninguna pelota, Central intentó en los últimos minutos lastimar de contra con un Miguel Puntano que estuvo en soledad pero aún así se las arregló para habilitar al ingresado Nicolás Guzmán que remató y la pelota le dio en el pecho al arquero Molina. Las últimas jugadas fueron de pelota parada para ambos equipos pero ninguno supo aprovecharla.

Fue empate sin goles, al cuervo le sirve pero Lastenia se empieza a complicar ya que San Antonio, el último de la zona, quedó a solo un punto.

En las próximas horas el plantel analizará hacer paro ya que por ahora no hubo respuestas de la dirigencia sobre el pago de haber. mañana y el martes, el plantel no entrenaría.

La síntesis:

LASTENIA 0 - C. NORTE 0

L. Molina - M. Maino

M. Vera - L. Beterette

D. Castaño - F. Turus

R. Castaño - T. Armella

L. Albornoz - N. Ayejes

L. Vega - M. Rudler

W. Brandán - F. Galaraza

G. Giménez - F. Zamarian

J. Lubo - B. Jurado

L. Lamendola - E. Vargas

J. Miranda - M. Puntano

DT: R. Argañaraz - DT: N. Acosta

Cambios: ST: 13’ P. Vega por L. Beterette (CN), 22’ D. He­redia por J. Lubo (L), 25’ F. Peinado por M. Rudler (CN) y N. Guzmán por B. Jurado (CN), 28’ A. Lamendola por J. Miranda (L) y 33’ J. París por L. Lamendola (L).

Jornada: 16ª Fecha

Estadio: Segundo Reinoso

Árbitro: Juan Toledo