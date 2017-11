Salta pagó sus errores y cayó ante Rosario

El inicio del Argentino de Mayores de rugby no fue como Los Mayuatos esperaban, porque el seleccionado salteño no jugó bien y perdió 32 a 28 con Rosario, como local, en la cancha del Jockey Club.

Por desconcentraciones propias, Salta nunca se sintió cómodo en el partido que si bien inició ganando con un penal tempranero de Santiago Larrieu, Los Ñandúes tuvieron tres minutos de gloria con dos tries, que los alejó en el marcador.

Sin embargo, el apertura de Los Mayuatos, a pura efectividad, logró descontar con otros dos penales convertidos y a los 35’ fue Joel Miranda, quien volvió a poner al frente a Salta, que con la conversión de Larrieu estiró a cuatro puntos de ventaja para los locales. Pero Rosario reaccionó de inmediato con el try de Mauro Genco y la conversión de Santiago Araujo, se fueron al descanso 19 a 16. Antes, Juan Franco Morosini cometió una dura falta y vio la amarilla, por lo que los salteños se quedaron con un hombre menos durante los minutos finales de la etapa inicial.

Apenas comenzó la segunda etapa, Los Mayuatos tuvieron un penal a favor que pudo haberlos dejado en la igualdad parcial, pero Larrieu erró. A los 6’ llegó la revancha para el Colo, porque le puso un pase maradoniano a Gonzalo Mendoza y este apoyó la ovalada en el in-goal, Pese a la falla en la conversión del apertura, Salta lo dio vuelta 21 a 19.

Araujo, a los 9’, aprovechó el penal cobrado por el árbitro Claudio Antonio y vio vuelta el marcador.

Los rosarinos volvieron al try, a los 17’ y encima convirtieron, por lo que el tablero indicó una diferencia de ocho puntos (21-29).

Otra vez Los Mayuatos convirtieron una dura falta y Mendoza fue quien vio la amarilla, pero los visitantes también se equivocaron y fue Exequiel Céspedes quien debió abandonar la cancha por diez minutos. En ese momento llegó el try penal para el conjuntó que se vistió con su camiseta tradicional bordó, en homenaje a nuestro poncho.

Rosario todavía ganaba por un punto y a falta de 3’, un error infantil de la defensa salteña, cometió un penal para que Araujo la cambie por tres puntos.

Con la chicharra a punto de sonar, Los Mayuatos se fueron con todo. Primero la tuvo Joel Miranda, después Elíseo Morales, pasó por varios hombres del equipo local a menos de un metro del in-goal, pero otra vez un error los dejó sin posibilidad de dar vuelta el partido y Rosario se llevó un triunfazo.

El punto bonus defensivo, al menos, sirve de consuelo para Salta que ahora deberá viajar a Cuyo para enfrentarse a Mendoza.

Buena presencia

Pese a haber llovido en la previa, además de la baja en la temperatura que continuó durante toda la tarde, el público salteño llegó en masa para alentar a Los Mayuatos en el debut del último Argentino de Mayores, según dispuso meses atrás la Unión Argentina.

Alrededor de 1.000 personas ingresaron a la cancha del Jockey Club y ocuparon las tribunas laterales del predio.



Equipo PJ PG PE PP PB Pts.

Buenos Aires 1 1 0 0 0 4

Córdoba 1 1 0 0 0 4

Rosario 1 1 0 0 0 4

Tucumán 1 0 0 1 1 1

Salta 1 0 0 1 1 1

Cuyo 1 0 0 1 1 1

Segunda fecha (11/11):

Cuyo-Salta

Rosario-Buenos Aires

Tucumán-Córdoba

Tercera fecha (18/11)

Tucumán-Cuyo

Córdoba-Rosario

Buenos Aires-Salta

Cuarta fecha (25/11)

Cuyo-Rosario

Salta-Tucumán

Córdoba-Buenos Aires

Quinta fecha (2/12)

Buenos Aires-Cuyo

Salta-Córdoba

Rosario-Tucumán