Los escándalos por acoso siguen sacudiendo Hollywood 

Hollywood, la meca del cine mundial, sigue en estado de shock por las acusaciones de abusos sexuales dirigidas hacia el productor Harvey Weinstein, los actores Kevin Spacey, Dustin Hoffman y el director Brett Ratner, entre muchos otros.

Es que las noticias sobre nuevos episodios de abuso sexual no dejan de aparecer y multiplicarse.

Ahora se supo también que el actor Danny Masterson, uno de los protagonistas de “That ’70s Show” y la comedia de Netflix “The Ranch”, está acusado de cuatro violaciones, según señaló The Huffington Post.

Netflix despidió a Spacey

Netflix confirmó el despido de Kevin Spacey de la serie House of Cards, de la cual es además su productor ejecutivo, luego de los escándalos por acoso sexual.

La compañía de streaming también anunció que canceló el estreno de la película “Gore”, protagonizada y producida por el actor estadounidense.

“Netflix no será parte de ninguna producción de House of Cards que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC -compañía que produce la serie- durante este espacio de tiempo para evaluar nuestro camino a seguir en relación al show. También hemos decidido no estrenar la película Gore, que estaba en posproducción, protagonizada y producida por Kevin Spacey”, informó la compañía de streaming en un comunicado de prensa.

Cabe aclarar que varios trabajadores de House of Cards denunciaron a Kevin Spacey por acoso sexual. Según CNN, personal joven y de sexo masculino sufría toqueteo sin consentimiento y comentarios groseros de parte del actor.

“Me tocaba de maneras extrañas. Se acercaba y me hacía masajes en los hombros desde atrás o me rodeaba con los brazos, o me tocaba el abdomen de maneras que no son apropiadas en la conversación cotidiana normal”, dijo un integrante del equipo a CNN.

“Se sabía que Kevin actuaba de forma inapropiada y los varones con los que trabajé se quejaban de que se sentían incómodos”, dijo una mujer de la producción a CNN. Además, denunció que vio al actor acercarse a unas personas para saludar, y tras estrecharles la mano, se las empujaba hacia su entrepierna.

En una ocasión un operador de cámara se agachó y el pantalón le quedó un poco bajo: “Lindo culo”, comentó Spacey. Según otro miembro del equipo de producción de House of Cards, la estrella solía decirles groserías de ese estilo.

Mientras Netflix envió un representante al set para interiorizarse sobre la situación, la empresa productora MRC implementó una línea telefónica anónima para denuncias, con consejeros de crisis y asesores legales sobre acoso sexual.

Las denuncias se suman a la del actor Anthony Rapp, quien reveló los avances sexuales de Spacey cuando tenía 14 años.

Harvey Weistein

En tanto, la actriz norteamericana Paz de la Huerta aseguró que el productor la violó dos veces. Conocida por la serie Boardwalk Empire, la mujer dijo que en octubre de 2010 Weinstein se ofreció a llevarla a su casa tras una fiesta y la forzó a tener relaciones sexuales. Lo mismo habría ocurrido en diciembre del mismo año, cuando De La Huerta estaba bajo los efectos del alcohol.

Brett Ratner

Tras varias denuncias por acoso, la Warner Bros rompió relaciones con Brett Ratner, director de “Rush Hour” (1998) y “X-Men: The Last Stand” (2006). El estudio no renovará su contrato con RatPac Entertainment, compañía de la que Ratner es fundador, y canceló el acuerdo que expira en 2018, valuado en US$ 450 millones.

Natasha Henstridge denunció que cuando tenía 19 años Ratner la obligó a practicarle sexo oral y se sumó a la denuncia de varias actrices más.

Dustin Hoffman

Wendy Riss Gatsiounis, escritora de teatro, denunció que sufrió inapropiados avances de Dustin Hoffman en 1991 cuando ella tenía un 20 años y él 53. La mujer señaló que el actor le preguntó si alguna vez tuvo relaciones íntimas con un hombre de más de 40 años. “Abriendo los brazos, me dijo que sería un nuevo y completo cuerpo que explorar”. Ante su negativa, le dijo que no estaban interesados en su obra.

Otra escritora aseguró que el actor tuvo conductas inapropiadas con ella cuando tenía 17 años y trabajaba como pasante en la producción del film “Muerte de un viajante.

Basta de machismo

Uno de los pocos actores que realizó una autocrítica fue Alec Baldwin. “He intimidado a las mujeres. Las he pasado por alto. Las ha subestimado. No como una norma, pero de vez en cuando he hecho lo que muchos hombres hacen, que es cuando no tratas a las mujeres de la misma forma en la que tratas a los hombres y me gustaría cambiar eso”, dijo el actor a la prensa.

Otro actor, acusado de violación

Danny Masterson, protagonistas de That ’70s Show y la comedia de Netflix The Ranch, está acusado de cuatro violaciones, según señaló The Huffington Post. Sin embargo, la Justicia demora su accionar contra el actor.

El fiscal del condado de Los Ángeles tiene evidencia contundente para avanzar en la causa contra el actor, acusado por cuatro mujeres de violarlas a principios de la década pasada, tres de ellas pertenecientes a la Cienciología, creencia que también profesa Masterson.

Cuando surgieron las primeras informaciones al respecto, el actor habló con la prensa para desestimar las versiones porque sostenía que formaban parte de una campaña de desprestigio llevada a cabo por la actriz Leah Remini, quien produjo un documental en contra de la Cienciología.

No solo las mujeres hicieron las denuncias en la Justicia, sino que también reportaron los incidentes a las autoridades de la Cienciología, pero según The Huffinton Post, esta organización tiene “un historial de encubrimiento de acusaciones de mala conducta de sus miembros”.

En mayo último, se dio a conocer que Masterson contrató como su abogado a Thomas Mesereau, a quien también Bill Cosby sumó a su defensa para el nuevo juicio que debe enfrentar por las acusaciones de agresión sexual. Pero Mesereau no estará solo en la defensa de Masterson estará acompañado por Marty Singer, otro renombrado litigante de Hollywood, quien además representa al director de cine Brett Ratner, el cual esta semana fue denunciado por acoso y abuso sexual por 6 actrices.

La policía de Los Ángeles comenzó a investigar al actor a fines de 2016 y las denuncias se hicieron públicas a principio de este año. En abril, la policía envió el caso al fiscal del distrito y desde entonces llevaron adelante su propia investigación y pese de la “abrumadora” evidencia no se han levantado cargos en contra del actor.