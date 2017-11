Los mayores de 40 deben trabajar menos

Si una persona tiene más de 40 años y empieza a pensar que ya no es plenamente capaz de concentrarse y recordar los hechos, bien podría señalar a su trabajo como un factor contribuyente a ello.

Un estudio de investigación reciente conducido por los expertos en el Instituto de Melbourne (Australia) produjo varias conclusiones interesantes en torno de este tema.

Mientras el trabajo sea de hasta treinta horas a la semana, este será bueno para la función cognitiva en la cuarta década de vida. Sin embargo, cualquier carga adicional hace que el rendimiento disminuya.

En realidad, según el estudio de casos las personas que trabajan 55 horas a la semana o más tienen el mayor declive cognitivo que aquellas que no tenían trabajo, se jubilaban o no trabajaban en absoluto.

La investigación incluyó a 3.500 mujeres y 3.000 hombres a los 40 años de edad. Mientras los sujetos realizaban pruebas de función cognitiva, su desempeño laboral estaba siendo monitoreado.

La prueba, conocida como Ingreso del Hogar y Dinámica del Trabajo en la encuesta de Australia, midió cuán capaces fueron para leer las palabras en voz alta, hacer coincidir letras y números en ensayos de velocidad y recitar listas de números. El autor de este estudio, el profesor Colin McKenzie de la Universidad de Melbourne, afirma que tanto “conocer” como “pensar” son indicadores significativos. Las pruebas de lectura son el elemento “conocedor” de la capacidad, mientras que el “pensamiento” comprende el razonamiento de la memoria, la ejecución y la abstracción.

Aunque se cree que cierto grado de estimulación intelectual beneficia la retención de la función cognitiva en la edad avanzada, con acertijos cerebrales tales como crucigramas y Sudoku, que preservan la capacidad cerebral en las personas mayores, la estimulación excesiva tiene el efecto opuesto.

El profesor McKenzie dijo para el periódico británico The Times que muchos países pretenden elevar la edad de jubilación, forzando a las personas a trabajar más tiempo, ya que no podrán reclamar beneficios hasta la edad avanzada. Su opinión es que la cantidad de trabajo puede tener una importancia significativa importante en esto.

El grado de estimulación intelectual puede depender de las horas de trabajo. El trabajo puede ser una espada de doble filo. Por un lado, puede desencadenar la actividad cerebral, pero al mismo tiempo trabajar demasiado tiempo puede llevar a la fatiga y el estrés, lo que potencialmente daña las funciones cognitivas.

McKenzie cree que el trabajo a tiempo parcial puede beneficiarse en la preservación de la función cerebral en la edad media y avanzada. Así es que surge la pregunta: ¿Deberían las personas que pueden pagarlo reducir sus horas de trabajo? ¿Y el tipo de trabajo representa un factor?

Una persona pensaría que un trabajo menos estresante y que disfruta causaría menos daño en sus niveles de estrés y fatiga. Sin embargo, la prueba de Hilda no analiza cómo el tipo de trabajo afecta los resultados, así que esto es algo a considerar.

El profesor McKenzie analiza: “Es muy difícil identificar los efectos causales del tipo de trabajo sobre las funciones cognitivas. Las personas pueden ser seleccionadas en ciertas ocupaciones de acuerdo con sus habilidades cognitivas. Ciertamente, las profesiones que implican trabajar mucho tiempo bajo estrés, en áreas competitivas y exigentes, generalmente dañan la salud”.

Como la mayoría de nosotros estamos obligados a seguir trabajando después de los 40 años, cuidar la salud, pasar unas vacaciones tranquilas y extender el tiempo de inactividad se vuelve esencial.

El profesor McKenzie sugiere que “trabajar a tiempo completo más de 40 horas a la semana es aún mejor que ningún trabajo en términos de mantener la función cognitiva, pero no lo es maximizar los efectos potenciales del trabajo”.

Al parecer, el equilibrio es necesario, especialmente porque los gobiernos de algunos países tienen planes de introducir requisitos de trabajo a tiempo completo hasta la edad de 70 años.