Bruno Iezzi, una historia de vida en los medios radiales de Salta y los inicios del fútbol local

Vital, activo, lúcido. El próximo 19 de noviembre Bruno Iezzi cumplirá 86 años. Nacido en Buenos Aires, recuerda que con 36 años llegó a Salta. “Me trajo el fútbol. En aquella época Roberto Romero era el presidente del club Central Norte, me contrató como director técnico”, recuerda. Hoy, después de tanto años en esta provincia, reconoce que fueron las ganas de conocer Salta las que lo impulsaron a dejar su Villa Crespo. “No estaba en mis sueños que me iba a quedar acá”, afirmó.

Bruno Iezzi no es ningún improvisado, y aunque muchos pueden pensar que su incursión en la radio fue mera casualidad, no es así. Antes de llegar a Salta como entrenador de fútbol Iezzi trabajó en algunas radios de Buenos Aires como la inigualable Radio El Mundo, junto a Cacho Castaña y Antonio Carrizo. Incluso, fue el primero en ejercer la locución con carnet de locutor en Salta. “El ocio y el tiempo libre me llevaron a Radio Salta”, contó.

Como entrenador de fútbol, admite que por aquellas épocas los entrenamientos eran muy suaves, no como ahora. “Se entrenaba en la mañana y en la tarde no sabía qué hacer. En aquel momento solo estaban Radio Salta y Radio Nacional, así que me presenté en la primera y me hicieron una prueba de locución. Les gustó y quedé”, recuerda.

Iezzi hacía los turnos de locución de la radio, que en esa época solo tenía reproducción de música. “No había programas armados y como yo tenía experiencia en eso, presenté la propuesta de una revista radial. Les gustó la idea y salimos al aire con la gente que trabajaba en la radio”, detalló. “La primero emisión de El Especialísimo fue el 3 de noviembre de 1970, que por aquellas épocas se llamaba Completísimo. Este nombre no duró más que unas semanas porque ya había otro programa registrado. Ahí se me ocurrió Especialísimo y no cambiamos más”, contó. En poco tiempo, el programa ganó fama y se hizo un clásico para los salteños. “Todo el mundo escuchaba Radio Salta porque Nacional era para otro público. Tenían programas muy especiales como de música clásica y entonces la escuchaba solo un sector”, detalló.

Para nombrar algunos, Iezzi recuerda que los primeros programas se hicieron con la locución de Magda, le siguieron Carlos Del Corro, Oscar Sánchez, Omar Villalba y Tito Villagrán.

Pero con 47 años en el aire, El Especialísimo fue la escuela y el trampolín para cientos de periodistas y locutores del medio, que hoy siguen la escuela de Iezzi. Marcelo Hoyos, Ricardo Núñez, Ignacio Esteban, solo por nombrar algunos.

Cambiar con los años

Con el paso de los años y la llegada de la tecnología El Especialísimo fue cambiando y adaptándose a las nuevas generaciones. “Antes las noticias llegaban de otra manera, no como ahora que tenés todo al momento y eso obliga a cambiar”, recuerda Iezzi.

“El Especialísimo y la actualidad, por Radio LV9 desde Salta siempre en su dial”, suena el jingle que cientos de salteños que superan los 40 cantan, sin dudar. Este jingle surgió sin quererlo. La dirección de Radio Salta lo encargó a una agencia de publicidad de Mendoza, llegó, se probó, gustó y se volvió parte del clásico de la radio salteña.

Sin cargarse de glorias ni méritos no ganados, Bruno Iezzi destaca que los que empezaron a trabajar en los medios de comunicación hace más de 40 años trascendieron rápidamente porque “todo el mundo escuchaba la radio” y en Salta, por aquellos años no había más que dos emisoras. “Ahora, con 150 FM solo en Capital, hacer que la gente te conozca cuesta un montón”, reflexiona.

Después de 25 años en Radio Salta, el programa se mudó a FM Aries. En aquel momento Iezzi formó una agencia de publicidad junto a Hugo Zona. Con la finalidad de que el programa fuera más redituable, Iezzi contrató el espacio en Aries y se encargó de la publicidad y producción, sin dejar nunca el micrófono. El último cambio fue a FM Voz y desde hace tres años en Omega Radio.

Hoy, el staff del programa está integrado por Rocío Sosa, César Cornu y Adrián Casimiro. “Ellos están conmigo hace 10 años. Rocío era productora y un día le presté atención a su voz y le dije que pruebe. No quería saber nada, pero se animó. Ahora la dejás sola y hace el programa como si nada”, contó uno de los emblemas de la radio salteña.

Vocación, ganas y práctica

“Serás lo que debas ser o no serás nada”, dice una de las Máximas del general San Martín, reflexionó Iezzi. Durante su encuentro con El Tribuno afirmó que siempre supo que quería hacer radio y que incluso en el living de su casa de Villa Crespo jugaba a la radio. “Si sabés qué querés ser, solo falta animarse”, dijo.

El deporte sigue siendo otra de sus pasiones. En Salta fue entrenador de Gimnasia y Tiro, Central Norte y Juventud Antoniana y de los tres clubes se fue sin peleas ni desacuerdos. “En la vida nunca se sabe qué puerta hay que volver a tocar, por eso hay que irse bien y hacer las críticas desde adentro, no desde afuera”.

Como última reflexión Iezzi advierte que hay que formarse en la profesión que se elige y respetar a los demás “porque eso es un ida y vuelta”.