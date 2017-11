Gustavo Ponce: “Cada vez que un niño trabaja, alguien obtiene un beneficio económico”

En el marco de la IV Conferencia Mundial para la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se concretará en Buenos Aires entre el 14 y el 16 de noviembre próximos, El Tribuno dialogó con Gustavo Ponce, especialista en esta temática de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Argentina.

El experto señaló que “hay causas que tienen que ver con cuestiones económicas y con la permisividad social”. Aseguró: “En realidad, es un fenómeno que no se ve tan mal”.

¿Cree que dar visibilidad al trabajo infantil ayuda a que mejore la situación?

Sí, a veces no es tan fácil decir a raíz de qué cosa se mejora porque son temas bastante complejos. En el caso del trabajo infantil, como depende de muchos factores, no podemos decir cuánto disminuyó en la última época porque ahora recién va a salir la segunda medición (la “Encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes -Eanna).

En realidad, para ser más honestos, hubo una medición en 2012 que se desestimó porque el mismo Indec dijo que no sugería utilizarla. Era muy difícil compararla con la de 2004 porque había habido un cambio de legislación y tenía otra metodología. Ahora lo bueno es que se ha utilizado la misma metodología de 2004 para esta encuesta. Lo que tiene de nuevo es que abarcó todo el país y se hizo por primera vez a nivel rural. Nosotros fuimos consultados técnicamente pero lo ha hecho el Ministerio (de Trabajo) junto con Indec, con financiamiento del Banco Mundial. La metodología que se utilizó forma parte de la propuesta por OIT.

¿Le parece que es representativa la encuesta, dado que los datos serán por región y no por provincia?

Sí. Es cierto que, al no dar resultados por provincia, se pierde un poco. Sin embargo, va a haber un modelo predictor, que es una metodología que se utilizó en varios países, propuesta por la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y por la OIT, que se hizo en la Argentina por pedido del Gobierno nacional. Van a estar también los resultados del modelo predictor. Esto quiere decir que van a haber estimaciones regionales muy confiables, una buena foto a través de la Eanna y va a haber información desagregada para trabajar de modo más operativo en municipios que tienen mayor incidencia.

A nivel latinoamericano, ¿en qué situación se encuentra el país?

Podemos decir que América es una de las regiones con menos trabajo infantil, respecto de África y Asia, y que este ha descendido. El punto no es tanto que haya descendido sino en cuánto tiempo va a descender. Por eso, la “Iniciativa regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil” propone identificar factores de aceleración para dar cumplimiento a las metas.

Viendo el mapa de la Argentina, ¿cómo están el NOA y Salta?

No podemos decirlo hasta que no estén los resultados de la encuesta. Lo que uno tiene es el termómetro de haber viajado por las provincias y haber visto iniciativas que han crecido mucho. Por ejemplo, los jardines de cosecha han sido muy importantes. Podemos decir que, cada vez más, el sector empleador no solo ha tomado conciencia -hay una parte que tiene que ver con el cumplimiento de la ley-, sino que también fue más allá, en lo que es la vigilancia de la cadena de suministros. Se ha trabajado mucho con proveedores. Eso contribuyó mucho y los sindicatos también han tenido un buen papel. A nivel gubernamental, la creación de este nuevo tercer Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, tomando las enseñanzas del plan anterior, me parece que es un buen escenario. El gobierno anterior pidió una evaluación externa a la OIT de los planes. Se identificaron evaluadores de calidad, se pusieron parámetros de evaluación internacional y los resultados de esa evaluación se han incorporado para el diseño de este plan.

¿Qué se puede esperar del tercer plan?

Se puede esperar lo que no se esperó nunca: que disminuya el trabajo infantil. Tiene una diferencia sustantiva este plan, que me parece una gran oportunidad. Está basado en una teoría del cambio. Eso quiere decir que no se trabaja indiscriminadamente sobre distintos factores, sino que se trabaja muy puntualmente sobre los factores que determinan al fenómeno. Se ha trabajado mucho sobre esas dimensiones y se ha consensuado a nivel provincial. Ahora el desafío, en este país federal, es lograr que cada provincia revise su propio plan provincial y contribuya con recursos, vinculados con los del estado nacional, y en lineamiento. Que sea realmente un ámbito de convergencia.

¿Cuáles son los parámetros que llevan a este fenómeno?

Hay como cinco objetivos pero tres líneas fuertes de trabajo: una tiene que ver con la sensibilización; otra, con las condiciones laborales de los padres -que trabajen dentro del sistema regulado del mundo de trabajo es importantísimo- y la otra área, con la inspección. Hay causas que tienen que ver con cuestiones económicas y con la permisividad social. En realidad, es un fenómeno que no se ve tan mal. Cuando uno vuelve a preguntar, dicen: “Bueno, es preferible que haga eso antes de que esté robando”. Eso está basado en un mito.

Hay mucha bibliografía que señala cómo, a fines del siglo XIX y principios del XX, se creó y se estableció como una matriz sobre la niñez: una niñez con valoración positiva, que era la que iba a la escuela pública, y otra con un signo negativo, que era la vinculada al mundo del trabajo. Creo que eso todavía hoy se respira.

Además está muy ligado a la pobreza...

Obvio. Es una dimensión que uno no la puede soslayar. Cada vez que hay un niño que trabaja, alguien se beneficia económicamente.



Sobre la IV Conferencia

La IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 14 al 16 de noviembre próximos. Es organizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En esta ocasión se presentará la “Encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes” (Eanna) y el Plan Nacional para la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil.

Participarán 45 ministros de trabajo de distintos países. Han sido convocados representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de 193 países.