Enterate cuánto le puede costar a un salteño para estar en el Mundial de Rusia 2018

Nos amargamos, rezamos, sufrimos, criticamos y hasta “explotamos” con los mejores insultos, pero finalmente “entramos”. La Selección argentina es parte de los 32 equipos que participarán del próximo Mundial de fútbol de Rusia 2018 y la ilusión vuelve a florecer, en busca de superar el subcampeonato del mundo logrado en 2014 en Brasil y el trago amargo de las últimas dos copas América, donde también terminamos segundo en el podio.

Pero, a poco más de 7 meses del reencuentro con las mejores selecciones de fútbol del mundo, El Tribuno les cuentas los principales datos que hay que conocer para visitar el país más extenso del planeta en el Mundial que se iniciará el jueves 14 de junio del próximo año y finalizará el domingo 15 un mes después.

Los 64 partidos del Mundial de Rusia se jugarán en 12 estadios, divididos en 11 ciudades, entre las que figuran Moscú, San Petersburgo, Nizhni Nóvgorod, Ekaterimburgo, Kazán, Kaliningrado, Saransk, Samara, Rostov del Don, Volgogrado y Sochi, que fuera sede de las últimas olimpiadas de invierno de 2014.

Esta vez el encuentro ecuménico será en verano. En Rusia el verano empieza oficialmente el 1 de junio y finaliza el 31 de agosto (el 1 de septiembre empieza el período escolar). El verano es una de las mejores épocas para visitar Rusia y los meses de julio y agosto constituyen el punto álgido de la temporada turística.

La temperatura en las ciudades donde se jugará todo el Mundial van desde los 10º hasta los 30º, en su mayoría, aunque en Moscú y Volgogrado la temperatura puede llegar hasta los 40 grados.

San Petersburgo tiene una temperatura mínima de 10 y una máxima de 30, mientras que Kaliningrado va desde los 16 a los 30 grados, al igual que en Kazán.

Por su parte, en Nizhny Novgorod la temperatura va desde los 5º a los 28, mientras que en Samara se sitúa entre los 13º y 25º y en Volgogrado aumenta de 16º a los 30º.

En Saransk se presentan temperaturas entre 15º y 24º, mientras que en Rostov estará entre 15º y 35º. Y si bien en Sochi estará entre los 16º y los 28º, en Ekaterimburgo bajará desde los 10º hasta los 21.

En la principal ciudad rusa, Moscú, la temperatura mínima será de 10º, mientras que la máxima llegará a los 35º, aunque a veces, llegó a los 40 grados.

Por otra parte, de acuerdo con un relevamiento de un sitio web dedicado al turismo internacional, casi la mitad de los argentinos que van a Rusia gastan en promedio entre 20 y 50 dólares por día en alimentos y souvenirs.

Y si de comida se trata y teniendo en cuenta que los productos típicos son muy variados y más baratos que en la Argentina, los 13.048 kilómetros que separar a Salta de Rusia también tienen un gran “acercamiento”: son fanáticos de la sopa y además hay un plato que nos hará sentir como en casa.

Las “chebureki” está considerado como el plato más famoso de la gastronomía tártara. Son empanadas rellenas de carne picada de cordero o ternera muy tierna y de caldo, fritas en aceite abundante. Si bien el formato es similar (varía en el repulgue), su tamaño es cuatro veces superior a una empanada “casera”.

A preparar los bolsos

El Tribuno consultó a dos de las principales agencias de turismo de nuestra provincia sobre qué costo tendría cada salteño para estar cerca de los máximos cracks del fútbol mundial.

La agencia de turismo “Abaco” comercializa por persona, entre otros, un paquete económico que incluye 7 noches en un hotel moscovita de tres estrellas, con desayuno, 2 entradas para los estadios por 7.236 dólares (130.248 pesos) y el transporte.

Esto incluye pasajes ida y vuelta, saliendo de Salta hasta Ezeiza, y haciendo escala en París, Londres o Madrid (según la compañía de bandera, como British, Alitalia o Air Europa), hasta llegar a Moscú, que se le suma el seguro de viajero.

Cabe destacar que los precios también pueden varias en 600 o 700 dólares más hasta la fecha de inicio del Mundial, tomando en cuenta que aún falta más de medio año para el mismo.

Por su parte, la agencia de turismo “Aliar” tiene previsto lanzar un paquete, por persona, que incluye pasaje aéreo a Moscú, alojamiento en un hotel 3 estrellas y traslado, solo por 14 noches y la entrada para 3 partidos, a un costo aproximado de 7.500 dolares. ($ 135.000).

De todos modos, según relevamientos de agencias nacionales, para estar todo el mes que dure el Mundial en Rusia se necesitarán unos 15.000 dólares, o sea, en criollo, unos 270.000 pesos. A “pelar” la billetera.

Si marcamos la diferencia con los dos mundiales anteriores, en Brasil 2014 se necesitó unos 6.000 dólares, mientras que en Sudáfrica 2010, el costo ascendió entre 10.000 y 12.000 dólares por persona.

Costos y tiempos de viaje

Si bien con Saeta no podremos llegar al Mundial, el “Plan B” son los aviones. Si decidimos ir por nuestra cuenta en avión los precios del pasaje varían: Alitalia tiene un costo de $ 48.535, mientras que Air Europa es de $60.573 y KLM (filial de Air France) cuesta $ 78.337.

De esta manera, como ejemplo, si volamos el viernes al mediodía desde Salta, llegamos a las 3.40 del domingo a Moscú. Las escalas son Ezeiza, Aeroparque y Roma. El problema que entre los aeropuertos de Buenos Aires tenemos una espera de aproximadamente 9 horas, mientras que en la capital italiana la espera es de 5,20 horas.

¿Qué es el “FAN ID”?



El “FAND ID” es una especie de visa temporal creada por el presidente Vladimir Putin, para que todo el mundo puedan asistir al Mundial. La medida ya fue aplicada con éxito en la final de la Champions League del 2008, cuando Chelsea y Manchester United invadieron Moscú y se aplicará para todo aquel que posea, al menos, una entrada para ver el Mundial.

Entrará en vigencia 10 días antes del inicio del torneo y culminará diez días después de la final. Sin ese “FAN ID” no se podrá ingresar a los estadios. Para tramitarla únicamente hay que llenar un formulario.

¡Ojo, a portarse bien!

En Rusia no andan con vueltas. Existen algunas reglas y normas de comportamiento que es importante seguir para no tener problemas.

a) Siempre llevar el pasaporte, para registrarte en el hotel, para compras, conectarse a internet o desplazarse en tren. También hay que llevar la tarjeta FAN ID.

b) Mucho cuidado con fotografiar establecimientos militares, puestos fronterizos, lugares de importancia estratégica (incluidos los aeropuertos) puesto que está prohibido. Vas preso y hay multas.

Esta permitida en la mayoría de edificios públicos y museos.

c) El comportamiento agresivo puede tener sanción: infracción administrativa de hasta 1.000 rublos ($ 300) o incluso 15 días de arresto. Incluye el vandalismo, insultos en voz alta por la calle, acoso o ir desnudo por la calle.

d) Está prohibido participar en manifestaciones no autorizadas y también promover “relaciones sexuales no tradicionales”. Los extranjeros pueden ser detenidos, multados e incluso deportados. En cuanto a los derechos de la comunidad LGTB, es aconsejable tener cuidado con las “demostraciones públicas de afecto”.

e) Está prohibido fumar en lugares públicos cerrados y comprar o consumir drogas.





