Racing rescató un punto ante Talleres en Avellaneda

Racing rescató este sábado un punto al igualar 1-1 ante Talleres de Córdoba en Avellaneda, en un partido por la octava fecha de la Superliga. El equipo cordobés se puso en ventaja con el gol de Marcelo Torres (7m. ST) y el conjunto dirigido por Diego Cocca empató con un tanto del colombiano Andrés Ibargüen (21m. ST). Además se fueron expulsados Emanuel Reynoso (24m. ST), en el visitante, y Nicolás Oroz (37m. ST), en el local.

Racing, con este resultado, llegó a 9 puntos; y Talleres, que hace seis fechas que no pierde (tres victorias e igual cantidad de empates), alcanzó las 15 unidades y quedó a seis de Boca Juniors, cómodo líder del certamen.

Los primeros 45 minutos mostraron las realidades de uno y otro: un Racing golpeado y sin fútbol y un Talleres superior y con juego. El equipo de Avellaneda, con un 4-2-2 flexible, intentó -sin éxito- asumir el protagonismo en el inicio y luego se desdibujó ante la superioridad de su rival. Es que el conjunto cordobés, a partir del buen juego de Reynoso, Juan Ramírez, Jonathan Menéndez y Joao Rojas, marcó claras diferencias. La única razón por la que el 0-0 se mantuvo en el período inicial fue porque Talleres falló cada situación que generó.

El equipo de Frank Kudelka demostró que la goleada del último fin de semana sobre el muleto de River Plate (4-0 en Córdoba) no fue casualidad. Y Racing dejó en claro que la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de Libertad de Paraguay no fue por su mala fortuna.

El segundo tiempo fue una réplica del primero, ósea un Talleres dominador, y producto de eso se puso en ventaja con el gol del "Chelo" Torres, a los 7 minutos.Sin embargo, cuando el equipo cordobés estaba más cerca del segundo, el colombiano Ibargüen, tras una individualidad, marcó el 1-1, con un soberbio remate desde afuera del área, a los 21 minutos. Después llegaron los cambios, las expulsiones de Reynoso (condicionó a Talleres) y de Oroz (una irresponsabilidad) y un alguna que otra llegada, pero nada varió. El 1-1 fue un premio exagerado para Racing y un castigo para Talleres, que tuvo todo para ganarlo y se fue con un insulso empate.



La síntesis



Racing Club: Juan Musso; Ivan Pillud, Sergio Vittor, Miguel Barbieri y Alexis Soto; Augusto Solari, Marcelo Meli y Matías Zaracho; Andrés Ibargüen, Lautaro Martínez y Lisandro López. DT: Diego Cocca.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Juan Cruz Komar y Lucas Olaza; Emanuel Reynoso, Pablo Guiñazú y Juan Ramírez; Jonathan Menéndez, Marcelo Torres y Joao Rojas. DT: Frank Kudelka.

Goles en el segundo tiempo: 7m. Torres (T) y 21m. Ibargüen (RC).

Cambios antes de comenzar el segundo tiempo: Renzo Saravia por Pillud (RC); 20m. Pablo Cuadra por Solari (RC); 27m. Fernando Godoy por Menéndez (T); 33m. Nicolás Oroz por Meli (RC); 43m. Mauro Ortíz por Rojas (T); y 46m. Junior Arias por Torres (T).

Amonestados: Zaracho, Barbieri, Meli, Lisandro López y Vittor (RC). Gandolfi, Olaza y Leonardo Godoy (T).

Incidencias en el segundo tiempo: expulsados 24m. Reynoso (T) y 37m. Oroz (RC).

Estadio: Racing Club.

Árbitro: Fernando Rapallini.