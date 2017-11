Franco Brunetti: “Quiero un cambio, hace 20 años estamos con los mismos fantasmas: costos muy elevados”

Considera que Salta está en un momento clave para potenciar el desarrollo agroindustrial. Hace un llamado al Gobierno provincial para que aplique incentivos. Confía en las políticas que lleva adelante Mauricio Macri, pero cuestiona manejos en el Senasa. El propietario del frigorífico Brunetti tiene 68 años y más de medio siglo abocado a esa actividad. Hoy quiere que en la región se replique La Mesa de la Cadena de Ganados y Carnes, que funciona a nivel nacional.



¿Cómo analiza la situación coyuntural de Salta y el país?

Tenemos que ser sinceros, nadie se imaginaba que Juan Manuel Urtubey iba a recibir esta derrota, la sociedad le dijo lo que realmente estaba sucediendo. Y en eso, Buenos Aires pasa factura. De repente estás en la cresta de la ola y cuando perdiste, te mandan a la cola. Yo justo estaba en Buenos Aires y se sintió mucho el efecto. Él hizo autocrítica y se tomó como un fracaso de gestión.

El caso contrario se da con el gobernador de San Juan (Rubén Uñac), quién era un desconocido para los medios, hasta que ganó con más del 50 por ciento de los votos y hoy lo muestran como estrella, y hasta la cruzó a la expresidenta. Pero nuestros miedos y fantasmas siguen sobrevolando.



¿Qué es lo que más le preocupa? ¿A qué le teme?

La estructura de costos, es muy rígida por los fletes, el combustible, las tarifas de electricidad y de gas; tenemos un grave problema de infraestructura, son costos reales y se sienten al final del balance.



Cambiar esa estructura demandará años...

Hace 20 años que estamos detrás de la misma problemática, no se encuentra soluciones de fondo. La soja, el maíz, el poroto, el sorgo y el cártamo y los minerales siguen viajando por camión, y por lo pronto, eso no cambiará. Hoy el transporte de una tonelada al puerto de Rosario cuesta 1.000 pesos. Si el maíz cuesta 2.300 pesos en Rosario, y le restas 1.000 pesos de flete, más los gastos e impuestos, no hay rentabilidad.



¿Tiene expectativas en que la re forma tributaria mejore la competitividad?

El Gobierno nacional tiene un modo de prueba-error. Si la cosa funciona, la aplica, si no ponen marcha atrás. La virtud que tienen es que cuando se equivocan lo reconocen, no está lo tozudez de Cristina.



Una cosa es el cambio de estilo en el Gobierno, pero otra es si realmente dará resultados positivos para el sector. ¿Usted que cree?

En el sector nuestro, estoy convencido de que la gestión del señor Macri será positiva. El mercado internacional está ávido de carnes argentinas por su calidad. En el mundo, pasó a ser una delicatesen.



¿Como observa la crisis ganadera nacional, con perdidas de cabezas? ¿Cómo remontar esa situación?

Aquí tenemos que ver el escenario nacional y provincial. Juan Carlos Romero al final de su mandato dejó la provincia con 1.100.000 cabezas. Después de diez años, la provincia tiene un stock de 1.100.000 cabezas. Eso demuestra un retroceso, no hubo crecimiento real del stock en diez años. En el mundo, apostar a un animal demanda tiempo, tenés que esperar que la vaca se preñe, que para un ternero, recriarlo y engordarlo, hay que generar las condiciones en el orden local y nacional para que la ganadería crezca. Hoy en todo el país hay una expectativa fabulosa, ningún remate de cabaña ha fracasado . Lo que sucede en Salta es un fiel reflejo del país.



Esta semana se realizó una jornada denominada “El Día de las Carnes en Salta”, con referentes de la Mesa Nacional de Carnes ¿Cuáles fueron las conclusiones?

Estamos muy contentos, porque fuimos acompañados por muchos productores. Los que componen la Mesa Nacional son actores importantes y a algunos los conozco desde hace cuarenta años. Lo que más me entusiasma es que en un año y medio de gestión, el presidente Macri acompañó a la Mesa en cuatro oportunidades con una dedicación y un método de trabajo muy efectivo. Él se sienta con una hoja en blanco y una lapicera, como buen ingeniero enumera todos los puntos críticos y al final de la reunión dice quién se hace cargo de encontrarle la solución a los temas. En la última reunión ya fijo fecha para el próximo encuentro, el 15 de diciembre.



¿Usted quiere que se replique una Mesa a nivel provincial?

Esa es mi intención. Estuve con todos los actores de la Mesa Nacional, en Palermo. Motivado por la recepción positiva que tuvo mi propuesta de replicar la mesa en Salta, propuse al presidente de nuestra Rural que la misma se desarrollase en el marco de nuestra Rural Salteña, pero consideró que los tiempos no daban. Esta semana los coordinadores nacionales David Lacroze y Víctor Tonelli expusieron en la “Jornada de las Carnes en Salta” la metodología de trabajo. El señor Lacroze nos transmitió la importancia que le asigna el Presidente a la Mesa por todos los actores que la componen: producción, industrialización, sindicatos, comercializadores, curtiembres, industrializadores de subproductos y derivados, operadores de los mercados consumo exportación, etcétera. También estuvieron los funcionarios correspondientes al Ministerio de la Producción, Succa, Senasa, AFIP, entre otros. Fue una reunión que no se ha visto en los últimos tiempos. Ellos nos invitaron a participar de la Mesa. La idea sería regionalizarla, para que tengan una visión nacional. Tenemos un país federal, con grandes distancias y necesidades particulares, transmitirlo fortalecería el proyecto. No podemos seguir viendo que se desarrolle el país hasta Jesús María (Córdoba) o Rafaela (Santa Fe).



¿Qué sucede con el Senasa?

Tiene muchas falencias, tal es así que la provincia de Chaco es número uno y Salta número dos en el tema de la evasión a través de los DTE truchos, que no se cierran. Los animales terminan en faenas clandestinas en mataderos municipales. Esto lo he denunciado a las máximas autoridades, pero no hay rebote. Los mataderos municipales siguen funcionado y evadiendo los aspectos técnicos, higiénicos-sanitarios e impositivos. La evasión es más importante que el margen de ganancia, entonces no hay mucho para charlar en ese punto, la tentación es muy grande.



¿Qué otros escollos ve para el fomento al desarrollo?

Salta tiene suerte, desde el punto de vista productivo-empresarial, todos los productores que han desarrollado campos en Salta ninguno es un chacarero pobre, son ricos como empresas o en manera individual. O sea, se necesita tener un marco jurídico para poder desarrollar la actividad, con seguridad y tranquilidad. Si vos tenés que desarrollar una actividad con todo lo que significa, el circuito sanitario e impositivo y luego competir con los colgaderos de Salta, Tucumán, Chaco y Santiago del Estero, al inversor le provoca incertidumbre. Las autoridades tienen que comprender el significado de la palabra inocuidad, que conlleva la responsabilidad de un alimento que pueda ser ingerido por un ser humano sin ningún riesgo sanitario. El Presidente dice que la Argentina se tiene que transformar en un supermercado de alimentos para el mundo... La máxima autoridad del país tiene claro que esto es indispensable para avanzar en los mercados internacionales.

Usted criticó políticas de la Provincia. ¿Qué lectura hace del rumbo que tomó el nuevo gabinete?

Soy pragmático y tengo memoria de elefante. El ser humano no es lo que dice, sino lo que hace. Nuestro gobernador tuvo como ministro de nuestro sector a un contador, el mejor vendedor de zapatillas en Orán; el sucesor, un ingeniero que es el mejor fabricante de pan en Salta, exitoso en su actividad; y quien lo siguió, un especialista en licitaciones, abogado. El ministro que se va es contador, desarrolló toda su actividad en el ámbito público, ninguno desempeñó actividades afines a nuestro sector. No dudo de las capacidades intelectuales de ninguno, pero sí han demostrado incapacidad o impericia para resolver nuestros problemas. Yo no discuto personas discuto ideas en pos del interés de Salta. Las soluciones no han llegado... Yo tengo tranquilidad espiritual, mis criticas son constructivas y fundamentadas. Si estoy equivocado, pido disculpas. El resultado de la gestión de nuestro gobernador durante estos diez años ha sido negativa para nosotros, por su identificación con la política kirchnerista, anticampo. La resolución 125 lo demostró.



¿Cómo ve la designación de Paula Bibini en el Ministerio de Ambiente, Producción y Trabajo?

Ella está identificada con el sector, la conozco y la creo una persona capaz, positiva, y tiene un plus: es pampeana, tiene mis afectos. Mucho dependerá del espacio y el respaldo que le dé gobernador para que se desenvuelva. Si me baso en los hechos que he relatado tengo reservas para con el futuro.

Mi temor es que tengamos un fin de gestión de Urtubey divorciado de la política nacional. Tengo 68 años, perdí los mejores diez años de vida como empresario por la política de los Kirchner y la local... quiero que esto cambie.



¿Debe modificarse el ordenamiento territorial?

Totalmente, es esencial. Los montes devastados por los chivos o los corderos no dan progreso ni felicidad. La realidad que veo de mis comprovincianos es negativa. No es lo mismo tener una pastura, un maíz o un trigo, o un poroto. La falta de desarrollo de las tierras perjudica a sus habitantes. Si no se da respuesta, la gente del interior termina en las villas miseria de Salta.



¿Cómo responde a críticas de vecinos por los olores del frigorífico?

Hicimos una tarea con visión social para que los vecinos no se sientan afectados. Hemos sacrificado rentabilidad económica. Tenemos el mejor tratamiento de efluentes del norte del país, hace 20 años que no derivamos agua al río. El tema nuestro fue muy utilizado políticamente. Sostengo y reconozco que el frigorífico desjerarquiza al entorno urbano que nos rodea. Hemos firmado un convenio con el municipio y he intentado que se cumpla. Los intendentes me han dicho que no depende de ellos, sino del gobernador, la erradicación del establecimiento.



¿Para dónde estaba previsto?

La Universidad efectuó un estudio de las posibles ubicaciones, tenemos un predio coincidente con el mismo.