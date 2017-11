Oris de Roa, el millonario al que Macri nombró embajador de los Estados Unidos

Fernando Oris de Roa, el nuevo embajador argentino en los Estados Unidos es un millonario que compró una citrícola que se convirtió en la mayor exportadora de limones del mundo.

Hizo una maestría en políticas públicas en el extranjero. Creó una avícola en Córdoba y años después la vendió en una cifra millonaria al gigante brasileño de alimentos BRF, según publicó La Nación

Su carrera comenzó cuando ingresó a Continental Grain Company, una de las grandes empresas exportadoras de cereales del mundo hasta 1993. Allí ocupó diversos cargos no sólo en el país, sino también en España, Suiza y Brasil. Su última posición fue presidente de Continental Argentina S. A. con responsabilidades para América latina.

En el 2002 se radicó en Boston para hacer una Maestría en Administración Pública (MPA) en la Kennedy School of Government, una de las doce escuelas de la Universidad de Harvard que imparten programas de posgrado.

A su regreso formó un grupo de investigación focalizado en el estudio de áreas de inversión en Argentina. El resultado fue la creación de la empresa avícola Avex, un greenfield radicado en Río Cuarto (Córdoba).

En octubre de 2011 Avex fue vendida a BRF, en una inversión global de US$150 millones, que también comprendió la adquisición del Grupo Dánica, otra alimenticia argentina. Para estas operaciones, la empresa brasileña sumó como socio al empresario argentino Carlos Miguens, ex accionista de la cervecera Quilmes, que a su vez había sido adquirida por otra compañía brasileña.

En 2016, asumió como subsecretario de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Ministerio de Modernización que encabeza Andy Freire, a quien había conocido en los 90.