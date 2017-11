Ante el "incumplimiento" del Estado, elevan causa de Milagro Sala a la Corte Interamericana

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que "adopte medidas provisionales a favor de Milagro Sala", debido a los "incumplimientos" del Estado respecto de la necesidad de no mantener detenida en prisión a la dirigente política.

Luego de haber sido detenida en enero de 2016, su defensa llevó su caso a la Comisión IDH, que después de recibir las exposiciones de los abogados de Milagro Sala y también del Estado argentino, decidió concederle una medida cautelar (la primera otorgada en la historia del organismo) a la titular de la Tupac Amaru, en la que recomendaba que la dirigente política no podía estar en prisión y que, ante la "excepcionalidad" de continuar detenida, debía establecerse prisión domiciliaria o algún mecanismo de seguimiento electrónico, según publicó El Cronista.

Hoy, la Comisión IDH consideró que, a pesar de las medidas cautelares y las advertencias realizadas al Estado argentino, las actuaciones de las autoridades judiciales de Jujuy "no se dirigen a cumplir" con las recomendaciones de ese organismo.

"La situación actual de Milagro Sala cumple con los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales", indicó la Comisión IDH en un comunicado.

La detención de Milagro Sala ya cuenta no solo con la cautelar de la Comisión IDH sino que también fue motivo de análisis de la ONU, ya que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias consideró que la prisión preventiva que mantiene a la dirigente en la cárcel de Alto del Comedero es, justamente, arbitraria.

Aministía Internacional es otra de las organizaciones que mantienen un pedido vigente por la militante popular, e incluso tiene una campaña para que referentes mundiales le consulten a Mauricio Macri por su situación.