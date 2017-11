Perpetran un nuevo ataque a un consulado argentino en Chile

La sede del consulado argentino en la ciudad de Concepción, en Chile, fue atacada por un grupo de encapuchados, con lo que se contabilizan tres episodios de violencia sufridos en dos meses, tras desprendimientos de protestas por el caso Santiago Maldonado, se supo hoy.

Pasadas las 19 de ayer, un grupo de 12 personas lanzó bombas de pintura y destruyó ventanas y autos en las inmediaciones, tal como había ocurrido hace 15 días en el consulado argentino, disturbios que oportunamente fueron detallados a la prensa por el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón.

En esta oportunidad, el canciller chileno Heraldo Muñoz escribió anoche en su cuenta de Twitter un mensaje de repudio. ‘Nuestra más firme condena a ruin ataque vándalos a Consulado de Argentina en Concepción, afectó también a México, Finlandia y Dinamarca'.

Es que en el edificio atacado también funcionan las reparticiones de Finlandia, Dinamarca y México.

En tanto, el cónsul de la Argentina en esa ciudad -a 500 kilómetros al sur de Santiago-, Ernesto Manteiga manifestó en declaraciones televisivas que los atacantes estaban ‘estaban encapuchados‘ y los calificó como personas ‘agresivas que lanzaron contra el inmueble botellas con pintura‘.

‘Hablan de que Santiago Maldonado se ahogó, fue dicho por la Justicia. Entonces, no entiendo qué es lo que piden. Yo creo que tiene que ver con la posible extradición de (Facundo) Jones Huala, un mapuche que probablemente sea extraditado a Chile‘, conjeturó el funcionario.

La relación con el caso Maldonado se produce debido a que el grupo de atacantes surgió luego de una nueva manifestación en reclamo de ‘Justicia x Santiago Maldonado‘, el joven artesano que estuvo dos meses desaparecido tras un operativo de Gendarmería Nacional argentina en Chubut, sobre una comunidad mapuche de Cushamen, y cuyo cuerpo apareció el 17 de octubre pasado, sin vida, en el Río Chubut.

Las autoridades indicaron que al momento del tercer ataque no había funcionarios en el interior del edificio por lo que no se registraron heridos ni detenidos.

No obstante, el cónsul insistió en que ‘cada vez son más violentos‘ los ataque y que no saben ‘quienes son‘ los autores.