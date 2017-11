Expectativa por lo que puede decir Vandenbroele

El miércoles próximo, cuando Cristina Kirchner llegue a Comodoro Py para declarar en el marco de la causa Hotesur (su firma hotelera investigada por lavado de dinero), Alejandro Vandenbroele -señalado como el testaferro de Amado Boudou- se presentará ante el juez Ariel Lijo para dar testimonio en la causa por enriquecimiento ilícito.

Hace pocos meses buscó, de forma fallida, negociar con el Gobierno para "confesar". Las negociaciones, que fueron por sumas millonarias, no avanzaron. ¿Hablará ahora, con el exvicepresidente preso?

Vandenbroele, de profesión abogado, en tres oportunidades se sentó a pocos metros de Amado Boudou en las audiencias del juicio por la compra de Ciccone Calcográfica. Es la cara visible de The Old Fund (TOF), la firma que se quedó con el 70% de la imprenta privada más grande del país, con capacidad para imprimir billetes.

La última vez que habló en el juicio, la semana pasada, Boudou reiteró: "No conozco al señor Vandenbroele, solo lo he visto acá". A unos pocos pasos, el abogado ni siquiera lo miró.

Vandenbroele habría pedido un millón de dólares al Gobierno para confesar sobre el exvicepresidente y Ciccone. "La Justicia tiene demostrado que TOF le pertenece a Boudou y que, como era funcionario y no podía figurar, usó de testaferro a Vandenbroele", señalaron fuentes judiciales al referirse al caso.

La compra de Old Fund

La maniobra, por la que se acusa a Boudou de cohecho y negociaciones incompatibles, se inició con la utilización de la empresa The Old Fund, que se compró el 1§ de septiembre de 2009, para "facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa". En la decisión intervinieron el ex vice y José María Núñez Carmona, su amigo de la adolescencia y socio.

Un rol importante cumplió en la operación Vandenbroele. The Old Fund contaba "con un objeto amplio y dueños anónimos, y no había tenido funcionamiento hasta el momento, y tenían una sola empleada". La firma es accionista mayoritaria de Ciccone, y fue investigada por lavado de dinero mientras comenzaba a confeccionar papel moneda.

El circuito cerró en abril del 2012, cuando el Gobierno contrató a Ciccone -bajo liderazgo de Vandenbroele, Boudou y Núñez Carmona- para que imprimiera 160 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Estado pagó $ 140 millones.

Esta semana se retoma el juicio por Ciccone y el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) pidió que tanto Boudou, preso por corrupción desde ayer, como Núñez Carmona, también detenido, presencien el martes la cuarta audiencia donde declarará Laura Muñoz, ex mujer de Vandenbroele y la primera en hablar de que él era el "testaferro" del ex vice. Todos se encontrarán allí.

De qué se lo acusa

La estructura investigada, con una importante "significación económica, evidenció un intrincado entramado societario diagramado para generar, entre otras cosas, una opacidad en las transacciones, algunas de ellas registradas en cuentas en el exterior y, de esa manera, disimular los movimientos de dinero y ocultar tanto los bienes como sus beneficiarios efectivos". Todo esto, entre otros puntos que investiga el juez.

Por “asociación ilícita”

El miércoles 9 de noviembre Vandenbroele deberá volver a Comodoro Py para declarar en la causa en la que Amado Boudou quedó preso. Se los acusa de ser parte de una asociación ilícita dedicada a “hechos criminales” para el lavado de activos, al menos en tres ocasiones. Ellas son: el blanqueo de 7 millones de pesos que hizo Núñez Carmona (fondos que no podía justificar), la incorporación tardía y sin justificación de US$ 80.000 en la declaración jurada de Boudou y la compra del departamento por US$ 120 mil de Agustina Kämpfer, quien no podía justificar ese monto.