Fernando Yarade: “Yo quiero ministros fuertes para esta nueva etapa que nos impone la política nacional” 

Ayer a la tarde, la mesa de su oficina estaba repleta de organigramas, hojas con textos resaltados con marcador, cuadros y otros documentos. En días, Fernando Yarade asumirá como jefe de Gabinete de la Provincia. Vuelve a la función pública en un contexto en el que el Gobierno debe reducir el gasto, pero a la vez generar condiciones para atraer inversiones. Junto a él, desembarcarán en el Grand Bourg cinco nuevos ministros, a los que les acuña la experiencia para afrontar esta etapa.

Yarade fue diputado nacional entre 2009 y 2013, y cuatro años antes, senador por la Capital. En el Ejecutivo cumplió funciones como ministro de Hacienda, entre 2001 y 2005. El nuevo jefe de Gabinete es contador público y realizó posgrados como máster en Finanzas, en Administración de Negocios y es especialista en Administración Financiera y Control del Sector Público.

En un encuentro distendido, conversó con El Tribuno sobre el escenario y las perspectivas que tiene para la Provincia.

¿Cómo define la etapa que arran ca en Salta?

Es una etapa en la que tenemos que enfrentar desafíos diferentes. El Gobierno nacional tiene una impronta que está muy orientada a la competitividad y al empleo de calidad. En ese marco, avanzan nuevas reformas que son muy interesantes para el desarrollo económico regional. Si no logramos que quienes vengan a invertir tengan competitividad y que sus productos puedan ser apetecibles para el mundo en cuestiones de costos, será muy complejo que podamos desarrollarnos, generar empleo y lograr ese circulo virtuoso que tiene que ver con la actividad económica. Desde ese punto de vista, estamos de acuerdo en avanzar. Pero cada medida tiene la otra cara de la moneda, que tiene que ver con el impacto en nuestras cuentas públicas. Tenemos que controlar y cuidar nuestra ecuación económica y los resultados fiscales. Estamos de acuerdo cuando se reduce un impuesto, como Ganancias para que se reinvierta en utilidades, pero hay un impacto en las finanzas provinciales, son recursos que se coparticipan.

¿Qué impronta y dinámica le da rá a la Jefatura de Gabinete?

Yo quiero ministros fuertes. Los ministros que están, esto lo hablamos con el gobernador, son las mejores personas que consideramos para cada uno de los lugares. Por su experiencia, honran el cargo. Son personas que tienen éxito en sus actividades y necesitamos que den lo mejor de sí. De esa manera estarán resolviendo los problemas de la gente. Estoy convencido de que vamos a armar un equipo muy sólido. Con el correr de los días verán una forma de trabajo importante, con impronta. Cada uno generará herramientas interesantes para que se puedan cumplir con los objetivos que nos trazamos para este año y para el próximo. Hay una nueva etapa que nos impone la política nacional. Queremos estar acorde a los lineamientos en cada una de las áreas que se establecen desde Nación y tener a los interlocutores válidos.

¿Cómo se garantizará que esta etapa de recortes de gastos no afecte áreas sensibles como salud, educación y seguridad?

Vamos a procurar un equilibrio muy fuerte, buscando las prioridades y sostener las funciones básicas del Estado, como la salud, la educación y la seguridad. En eso tenemos que tener la agudeza necesaria en el manejo de los recursos públicos. Naturalmente requerirá un doble esfuerzo; un fuerte control del gasto público, la eficiencia y la modernización del Estado, pero también la generación de recursos. Tenemos que ser implacables a la hora de combatir el empleo informal y ser muy fuertes a la hora de combatir la informalidad y la evasión. Es muy fácil vender más barato cuando no se paga un impuesto. Nosotros tenemos que proteger a quienes trabajan en el marco de la ley. Otros de los desafíos será mejorar nuestra política tributaria para que haya mayores recursos.

Marca que se buscará un equilibrio fiscal. No obstante, la Provincia recurrió a créditos a corto plazo todos los meses para cubrir gastos estacionales y la Nación redujo partidas. ¿Cómo se puede llegar a ese punto? Parece un poco lejano.

Para las provincias fueron años difíciles, en especial el 2016. Si toman el presupuesto nacional, el déficit consolidado de provincias es de 87 mil millones de pesos. Se propone para este año bajar a 44 mil millones de pesos. Es un desafío muy fuerte que implica a la Nación, gobernaciones y municipios en cuanto a la contención del gasto público, porque hay una situación general muy compleja. Nosotros tenemos que procurar el equilibrio. Esto, obviamente, basado en el buen vínculo con el Gobierno nacional, con el protagonismo que tiene a nivel país el gobernador Urtubey. Es una persona escuchada, es uno de los dos o tres referentes más importantes que tiene el país. Y eso es una ventaja adicional que tiene Salta. Es un vocero natural a la hora de pelear por los recursos. En los próximos días habrá una discusión muy fuerte por todas las medidas que vienen.

La reforma tributaria pone en juego muchos ingresos con los que cuenta la Provincia...

Si repasamos la reforma, hay distintas modificaciones. Todo eso hace que nuestros recursos tengan una reducción muy importante. Estas son las cuestiones que tenemos que debatir porque hasta hoy no vimos con qué se compensan esos fondos. Más aún con las modificaciones en los impuestos internos, el caso particular de Salta afectará la actividad vitivinícola.

Remarcaba la intención de generar competitividad en el sector productivo y pone el acento en la cuestión fiscal. Pero queda una cuestión más dura: resolver las condiciones de infraestructura...

Yo tengo mucha expectativa con la ley público-privada, eso generará una inyección adicional de recursos que, hoy por hoy, no existe en el desarrollo económico. Una empresa del exterior que tiene financiamiento a tasas muy razonables puede aliarse a una firma local y generar un desarrollo interesante en cuanto a infraestructura. Creo que ahí podríamos encontrar una variante importante. Después también debemos ir ganando credibilidad en los mercados internacionales. Vemos cómo países cercanos, como Chile, Perú y Uruguay se endeudan a tasas entre el 3 y 4 por ciento, mientras que nosotros tenemos cuatro puntos por encima. Si hacemos las cosas adecuadamente y si ganamos esa aceptación que se requiere en el mercado internacional, seguramente vamos a ir bajando el riesgo país como lo venimos haciendo. Me parece que esa tendencia permitirá no solo tomar crédito a tasas más razonable y a largo plazo, sino también poder reestructurar mucha deuda que hay a tasas extremadamente altas.

¿Salta volverá a tomar un crédito en el mercado de capitales?

En principio no lo tenemos previsto. Sí estamos atentos a sustituir financiamiento cuando las tasas y los plazos sean convenientes para la Provincia. La ley de Presupuesto prevé la posibilidad de convertir la deuda existente por una nueva, cuando se mejoren tasas o plazos. Creo que es una buena estrategia, porque el impacto de los intereses sobre la ecuación económica es importante. Si logramos reducir ese costo, va en favor de la situación fiscal de la Provincia. En definitiva, queremos lograr un equilibrio presupuestario que nos permita desenvolvernos con solvencia fiscal.

¿En qué área se hará el ajuste o la contención de gasto?

Vamos a buscar la eficiencia del gasto, la mejor asignación de recursos y generar mayores ingresos. Nosotros tenemos mucha expectativa de tener un mayor marco de recaudación a través de la eficiencia del sistema tributario, buscando mayor horizonte fiscal, que seguramente será un trabajo arduo.

¿El recorte incluye despidos?

No, de ninguna manera. La idea es trabajar con la planta actual y buscar los lugares donde podamos tener y ganar en eficiencia para que los recursos se apliquen de la mejor manera. De ninguna manera se buscará reducción de personal.

En la nueva conformación del Gabinete hace ruido la fusión de Justicia y Derechos Humanos con Gobierno. En Salta son alarmantes los casos de femicidios. ¿No se minimiza ese problema?

No, de ninguna manera. Es solo una organización de la estructura administrativa. Son temas de absoluta relevancia que serán concentrados en una persona que tiene la absoluta idoneidad y trayectoria para llevar adelante esos temas. Marcelo López Arias es una persona vastamente reconocida a nivel provincial y nacional. Y además tiene estrechos vínculos en Buenos Aires, y eso es un valor agregado que nos permitirá acceder a cuestiones que se van delineando desde la Nación.

Si bien está claro el vínculo entre Producción y Trabajo, el tema laboral tiene la particularidad de la litigiosidad...

Tiene que ver con una mirada diferente. Venimos de años en los que la política a nivel nacional fomentó algo nocivo para la economía: la industria del juicio. Hoy tenemos una mirada distinta, esto lo compartimos en el contexto local y nacional, es una mirada más tendiente al desarrollo económico. Queremos generar herramientas para que haya empleos de calidad y que los empresarios puedan invertir, y que no se genere esa industria del juicio. Yo conozco muchos casos, incluso en Salta, tanto en el comercio, la industria y el sector agropecuario, en donde se abusaba de esa situación. Hoy necesitamos ponernos a la par de quienes invierten, apoyarlos para que generen más trabajo. No solo se vulneraba la ecuación de grandes empresas, sino también de pequeños emprendimientos que muchas veces veían que su economía se dañaba por juicios que eran muchas veces ciertos, pero otras inventados o con nuevos conceptos muy difícil de probar, como el estrés.

Y en ese caso, ¿cómo mantener un equilibrio y no caer en cercenar derechos de los trabajadores?

No hay que ir de un extremo a otro, hay que buscar un equilibrio entre no dañar los derechos de los trabajadores ni generar un sistema de cuestiones legales que no son justas para los que tienen la vocación de generar puestos de trabajo.

¿En lo personal que le genera volver a la función pública?

Es algo que no tenía previsto, estaba muy consolidado en la actividad privada. Pero me parece que estas cosas que pasan en la vida son señales y desafíos. Me gustó mucho las ganas que tiene el gobernador. Quiero apoyarlo fuertemente en su proyección nacional, creo que nuestro país se merece un presidente como Juan Manuel, tiene todas las condiciones. Los salteños tenemos que trabajar para que eso se dé en algún momento. Es por eso que me sumé a este equipo. Además, estoy rodeado de gente que sabe mucho y lo que intento es que cada uno que trabaja conmigo tenga el grado de evolución y desarrollo, yo les doy todo el apoyo para que logren sus objetivos.

El primer secretario

Ayer, en la entrevista con El Tribuno, Yarade confirmó el primer nombre para una Secretaría de Estado. Se trata de Luis Costas Lamberto. Ayer, justamente estaban reunidos en la oficina que Yarade tiene en el centro de la capital salteña.

Costas Lamberto será el nuevo secretario de Finanzas en el Ministerio de Economía, cartera que estará cargo de Emiliano Estrada. El joven economista también participó de la reunión.

“Es una persona de una vasta experiencia. Tengo un gran afecto y una enorme confianza, ya que ocupó el mismo lugar cuando me tocó ser ministro de Hacienda”, dijo Yarade sobre Costas Lamberto.

“Nos conocemos a la perfección, no hay que enseñarle nada”, agregó el futuro jefe de Gabinete.

Esta semana el gobernador Juan Manuel Urtubey dio a conocer los cambios en el Grand Bourg. Marcelo López Arias asumirá como ministro de Gobierno; Paula Bibini en Ambiente, Producción y Trabajo; Emiliano Estrada en Economía; Juan Lavallén en Cultura, Turismo y Deportes, y Edith Cruz en Asuntos Indígenas y Desarrollo Social. .