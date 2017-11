Un empresario supermercadista afín a Macri, enfurecido con la suba de impuestos

El empresario Alfredo Coto le pidió al Presidente que no los trate de "villanos", que baje los impuestos y que atienda la economía informal.

El empresario supermercadista Alfredo Coto afirmó que "la reforma tributaria tiene que ser fuerte para que vengan empresas de afuera", al advertir que no vienen al país "por los grandes impuestos" a la vez que pidió "un poco menos de gradualismo" en la reforma laboral. "Yo creo que la reforma tributaria tiene que ser fuerte para que vengan empresas de afuera, porque, sino, no vamos a generar empleo. El empleo hoy está reducido a la tecnología y tenés que capacitar a la gente", planteó. El empresario aseguró que "las empresas, tal como están las condiciones, no vienen", y sobre el motivo de esa situación apuntó a "los grandes impuestos".

"La verdad pensé que en el marco de los cambios iban a poner menos impuestos a las ganancias a las empresas que reinvierten. En este caso hubiera preferido una política de shock para atraer desembolsos", señaló Coto.

En materia de reforma laboral, el empresario en una entrevista publicada en La Nación también reclamó "ponerle un poco menos de gradualismo para que vengan inversiones de afuera".

En ese marco, el supermercadista dijo que la industria del juicio "le hace mucho daño a la Argentina", y se quejó de que "existe una cantidad de leyes de un proteccionismo mal hecho, que llevan a muchas pymes a la quiebra".

Sobre la actual situación económica, lamentó que "tenemos 50% de la economía informal y 50% formal". "La economía formal es el zoológico, que son los grandes retailers más algunos chicos que cumplen muy bien. A veces nos echan la culpa de que tenemos mayores precios, ¿no se dan cuenta de que hay un 50% en el medio de economía informal?", cuestionó.

Coto reprochó que "muchas veces hablan de nosotros como los villanos y de los cinco balances de las firmas internacionales de supermercados, tres perdieron plata".

Fuente Minuto1